CLIP: Công an Bình Dương mật phục xử lý đoàn xe đạp gây ngỡ ngàng trên mạng xã hội

Ngày 27-3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết liên quan đến đoàn xe đạp ngang nhiên vượt đèn đỏ ở khu vực ngã tư Tân Lập (giao giữa Quốc lộ 13 và đường Thích Quảng Đức), thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, lực lương Cảnh sát giao thông đã mật phục bám theo lúc rạng sáng.

Cảnh sát giao thông bám theo đoàn xe đạp lúc rạng sáng

Trên tuyến Quốc lộ 13, thuộc TP Thủ Dầu Một, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã bố trí lực lượng ghi hình tại các giao lộ để kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện có hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Cụ thể, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 5 trường hợp, gồm: Lê Thành T. (SN 1973, ở TP Thuận An, Bình Dương); Thái Vĩnh K. (SN 1967, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương); Nguyễn Minh Thành (SN 1977, ở TP Thuận An, Bình Dương); Phan Văn T. (SN 1971, ở TP Thuận An, Bình Dương) và Nguyễn Văn L. (SN 1973, ở Tuy Hòa, Phú Yên).

Nhóm người này điều khiển xe đạp (loại xe thể thao) có hành vi vượt đèn đỏ tại ngã tư Tân Lập, giao giữa Quốc lộ 13 và đường Thích Quảng Đức. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sẽ tiếp tục bố trí lực lượng ghi hình và xử lý tất cả các phương tiện, đặc biệt là xe mô tô, ô tô… có hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" tại các giao lộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhóm người chạy xe đạp ngang nhiên vượt đèn đỏ. Vụ việc khiến dư luận bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ.

Cụ thể, nhóm khoảng 12 người đạp xe trên Quốc lộ 13, hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP Thuận An, khi đến đoạn qua ngã tư Tân Lập, nối đường Thích Quảng Đức và Quốc lộ 13 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), thay vì dừng lại chờ đèn đỏ thì nhóm này ngang nhiên vượt qua trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ngoài vượt đèn đỏ, nhóm này còn đi sai làn đường quy định, chạy lấn sang làn dành cho ô tô, dù trong thời điểm này có nhiều phương tiện di chuyển.