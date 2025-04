CLIP: Công an Tiền Giang và Long An đang khống chế vụ cháy rất lớn tại Khu Công nghiệp Tân Hương

Sáng sớm nay (2-4), tại Công ty TNHH Quảng Việt (Khu Công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ cháy dữ dội khu vực nhà kho của công ty.

Vụ cháy khiến rất nhiều công nhân hoảng hốt, chạy ra bên ngoài. Hai Phó Giám đốc của Công an tỉnh Tiền Giang là đại tá Nguyễn Minh Tân và đại tá Nguyễn Văn Tròn đã cấp tốc có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

Đám cháy rất lớn xảy ra vào lúc sáng sớm nay, 2-4

Ông Nguyễn Thanh Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cũng có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ kho nguyên liệu của công ty. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Tiền Giang đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng PCCC-CNCH của Công an tỉnh Long An cũng đã nhanh chóng huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ sang hỗ trợ.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng ngàn thùng carton chứa hàng hóa đã được công nhân và cán bộ chiến sĩ khẩn trương di dời ra bên ngoài nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Khu vực cháy được xác định là kho chung chứa cả nguyên liệu phục vụ sản xuất may mặc và sản phẩm thành phẩm. Đám cháy đã bùng phát tại khu vực nguyên liệu ở tầng 2, trong khi sản phẩm thành phẩm ở các tầng khác đã được một phần di chuyển ra ngoài an toàn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy và đánh giá thiệt hại.

Công ty TNHH Quảng Việt thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên, chuyên may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); đại diện pháp luật là ông Hong Sheng Wen, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Báo Người Lao Động Online sẽ tiếp tục cập nhật công tác chữa cháy và mức độ thiệt hại từ vụ cháy.