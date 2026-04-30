Thời sự

CLIP: CSGT Đà Nẵng mở đường, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – CSGT Đà Nẵng kịp thời mở đường giữa dòng xe đông đúc, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch

Sáng 30-4, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa hỗ trợ mở đường trong đêm, đưa một bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo đó, tối 29-4, trong lúc thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý tình trạng thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự, một tổ công tác CSGT đã kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.

CSGT Đà Nẵng mở đường cứu bệnh nhân kịp thời giữa dòng xe đông - Ảnh 1.

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (ảnh cắt từ clip)

CLIP: CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng mở đường, kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện cứu chữa

Cụ thể, lúc 22 giờ 40 phút cùng ngày, tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Lê Thanh Nghị, tổ công tác do đại úy A Lăng Mạnh Hùng làm tổ trưởng tiếp nhận thông tin ông N.T.Q. (43 tuổi, trú phường Hòa Cường) bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu nguy hiểm, cần đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, thời điểm này, khu vực gần sân bay Đà Nẵng có lưu lượng phương tiện rất đông, việc di chuyển bằng ô tô cá nhân gặp nhiều khó khăn, khiến người nhà bệnh nhân lúng túng, mất phương hướng.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác lập tức triển khai phương án hỗ trợ. CSGT sử dụng mô tô đặc chủng bật tín hiệu ưu tiên, phát loa yêu cầu các phương tiện nhường đường, trực tiếp dẫn lối cho xe chở bệnh nhân xuyên qua các tuyến phố đông đúc, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển.

Nhờ đó, xe chở bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện an toàn. Tại đây, lực lượng CSGT tiếp tục hỗ trợ đưa bệnh nhân xuống xe, cõng vào khoa cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, xử lý.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi, điều trị.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của tổ công tác góp phần bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4.

CLIP: CSGT Đà Nẵng dời điểm cấp đổi GPLX, rút ngắn thời gian chờ

CLIP: CSGT Đà Nẵng dời điểm cấp đổi GPLX, rút ngắn thời gian chờ

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng vừa chuyển Bộ phận tiếp nhận, cấp đổi GPLX từ Trung tâm Hành chính về trụ sở mới, nhằm phục vụ người dân, giảm tải cho Bộ phận Một cửa.

CSGT Đà Nẵng đánh giá thành tích dựa trên mức độ chấp hành của người dân

(NLĐO) – Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lưu ý lực lượng CSGT thành phố nâng cao ý thức chấp hành của người dân, không chạy đua thành tích trên con số biên bản xử phạt.

Hai CSGT Đà Nẵng cứu học sinh đuối nước

(NLĐO) – Thấy hai học sinh chới với dưới hồ nước Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hai cán bộ CSGT Đà Nẵng không ngần ngại cứu người.

cấp cứu hỗ trợ người dân mở đường CSGT Đà Nẵng
