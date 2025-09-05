Ngày 5-9, anh Nguyễn Thành Tú (trú xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đội CSGT số 1, thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai vì đã hỗ trợ đưa con gái anh là cháu N.D.P.A (4 tuổi) đi cấp cứu.

Vào 2 hôm trước (3-9), cháu N.D.P.A không may bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Do nhà ở vùng xa, đường xá hiểm trở, cách Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trên 100 km nên việc đưa con gái đi cấp cứu của anh Tú gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng CSGT Gia Lai hỗ trợ đưa bé gái không may bị rắn độc cắn đến bệnh viện kịp thời

Trong lúc gia đình đang hoảng loạn tìm cách cứu con thì một người thân trong gia đình đã tìm đến chốt CSGT trên địa bàn, nhờ giúp đỡ.

Nhận được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập tức dùng xe tuần tra dẹp đường, tạo điều kiện tối đa để xe chở cháu N.D.P.A đi cấp cứu.

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng CSGT, xe chở cháu D.N.P.A đã di chuyển nhanh chóng, rút ngắn thời gian và đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, giúp bé A. thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Sau khi con gái được xuất viện, thay mặt gia đình, anh Nguyễn Thành Tú đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai. "Sự giúp đỡ của lực lượng CSGT đã cứu sống con gái tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ CSGT đã tận tình, hết lòng vì nhân dân" - anh Tú bày tỏ.