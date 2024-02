CLIP: CSGT ra đường xử lý nồng độ cồn từ sớm mùng 1 Tết

Sáng 10-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột tổ chức xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.



Lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột ra quân xử lý nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6 giờ sáng mùng 1 Tết, 1 tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức chốt kiểm soát giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Đây là trục đường chính của TP Buôn Ma Thuột thường ngày không có chốt CSGT nên nhiều người tỏ ra bất ngờ.

Khi lực lượng CSGT đo nồng độ cồn, phần lớn người dân chấp hành nhưng cũng có trường hợp lái xe máy bỏ chạy. Trong buổi sáng mùng 1 Tết, lực lượng CSGT đã xử lý một số trường hợp lái xe con, xe máy vi phạm nồng độ cồn và không có giấy tờ xe.

Người dân chấp hành việc đo nồng độ cồn

Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết thực hiện công tác phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ đầu, sáng mùng 1 Tết lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông. Cũng sẽ có ý kiến cho rằng mới đầu xuân năm mới mà lực lượng CSGT đã đi đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, bảo vệ an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân là nhiệm vụ của lực lượng công an.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

"Công an TP Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức các chốt đo nồng độ cồn trong những ngày Tết để thực hiện công tác phòng ngừa, tuyên truyền tới nhân dân, kìm giảm tai nạn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm. Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi là nhiệm vụ của lực lượng công an" – Thượng tá Huỳnh Thanh Bình chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong những ngày Tết, 3 tổ CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột sẽ thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường của thành phố.