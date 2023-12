Tối 16-12, tại TP Cần Thơ, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã biểu diễn nhạc kèn, diễu hành đường phố tại bến Ninh Kiều và trước tượng đài Bác Hồ (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

CLIP: Màn biểu diễn của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân tại bến Ninh Kiều

Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày TP Cần Thơ trực thuộc trung ương (1.1.2004 – 1.1.2024), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15.4.1974-15.4.2024).

Hơn 70 nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn tại bến Ninh Kiều

Tham gia màn biểu diễn đặc sắc này có khoảng 74 nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ. Đoàn đã diễu hành, xếp hình kết hợp với múa với gần 30 tác phẩm âm nhạc.

Trong đó, người dân, du khách đã được thưởng thức nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn như: "Hát mãi khúc quân hành", "Người công an thân yêu", "Từ một ngã tư đường phố", "Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam", "Tiến về Sài Gòn", "Giải phóng miền Nam", "Vì nhân dân quên mình"...

Đặc biệt, tại khu vực phía trước tượng đài Bác Hồ, đoàn đã hòa nhạc 6 tác phẩm: "Đẹp lắm Cần Thơ", "Hành khúc thắng lợi", "Nam Bộ kháng chiến", "Tiểu đoàn 307", "Vàm cỏ đông", "Đất nước trọn niềm vui".

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt diễn ra đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày TP Cần Thơ trực thuộc trung ương.



Chương trình này đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hăng hái tích cực thi đua lao động, học tập, sản xuất, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp hơn.

Chương trình để lại dấu ấn đặc biệt cho người xem

Đông đảo người dân háo hức xem màn biểu diễn đặc sắc

Đây cũng là hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn thân thiện, gần gũi với nhân dân, qua đó tuyên truyền bằng các tác phẩm nhạc kèn giúp cho nhân dân nắm rõ hơn trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng và những chiến công to lớn trong lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

Người dân rất thích thú và vỗ tay tán thưởng sau mỗi lần đoàn biểu diễn. Anh Trương Minh Quân, một du khách đến từ TP HCM, chia sẻ: "Tôi dẫn cả gia đình đi du lịch đến Cần Thơ. Ban ngày đã đi tham quan một số điểm du lịch, ban đêm ra bến Ninh Kiều dạo chơi không ngờ được thưởng thức màn biểu diễn quá tuyệt như vầy. Hai con tôi rất thích và nhờ cha quay phim lại màn biểu diễn để làm kỷ niệm".