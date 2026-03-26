Ngày 26-3, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đi đánh nhau.

Hai nhóm học sinh đánh nhau gây náo loạn

Trước đó, đêm 23-3, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo về việc có 2 nhóm học sinh mang theo gạch, đá, gậy tụ tập đến hẻm 25 đường Mai Thị Lựu để đánh nhau.

Ngay sau đó, Công an phường Ea Kao đã vào cuộc và làm rõ được 15 thiếu niên (13 nam, 2 nữ) tham gia vụ việc trên.

15 học sinh cấp 2 tham gia đánh nhau vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Theo xác minh của công an, tất cả 15 em này đang là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận của tỉnh Đắk Lắk.

Nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm học sinh hẹn đánh nhau là do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.