Sáng 6-4, tại chùa Quán Thế âm (khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đây là nghi lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026 thu hút đông đảo phật tử, người dân và du khách tham dự.

Hóa thân Bồ tát Quán Thế âm năm 2026

CLIP: Hàng nghìn người chiêm bái hóa thân Quán Âm thị hiện

Lễ chính bắt đầu lúc 7 giờ sáng.

Mở đầu buổi lễ, Ban tổ chức thực hiện nghi thức dâng hoa lên Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện quốc thái dân an, nhân dân an lạc, hạnh phúc.

Đáng chú ý, phần lễ được mong chờ nhất là nghi thức hóa trang Bồ tát Quán Thế Âm song hành cùng lễ rước tôn tượng. Hình tượng Quán Âm thị hiện được tái hiện sống động, thể hiện biểu tượng tối thượng của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn.

Cùng với đó là các hóa thân Tiểu đồng, chư vị Bồ tát, Tiên nữ và Tứ Thiên Vương do các gia đình phật tử thực hiện, tạo nên không gian tâm linh đặc sắc.

Không khí trang nghiêm trước giờ Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm bắt đầu

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham dự buổi lễ

Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm thu hút hàng nghìn lượt tăng ni, Phật tử đến chiêm bái

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (nhằm 17 đến 20-2 âm lịch), với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tín ngưỡng cộng đồng phong phú.

Đây là lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2021, đồng thời nằm trong danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo như pháp đàn đại bi, thiền tọa, thuyết pháp, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như chương trình nghệ thuật "Ánh từ quang", "Giai điệu Quán Thế Âm", trình diễn diều nghệ thuật, thi ẩm thực chay "Cánh sen vàng", cùng các trò chơi dân gian, triển lãm và hoạt động thể thao truyền thống.

Nghi lễ rước tượng Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Hóa thân Đức Bồ tát Quán Thế Âm tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026

Phật tử mang hương hoa, dâng lên Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Khách ngoại quốc thích thú trải nghiệm Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh lễ hội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, phản ánh sự giao hòa giữa đạo và đời, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ. Lễ hội tiếp tục duy trì mô hình "5 không" và hướng đến "Lễ hội xanh", nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện.