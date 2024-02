CLIP: Hành động khiến nhiều người xúc động của CSGT miền Tây dịp Tết

Tại Bạc Liêu: Những ngày qua, nhiều người lao động đã bắt đầu trở lại nơi làm việc sau thời gian vui xuân bên gia đình. Lực lượng làm nhiệm vụ của Đội CSGT đường bộ số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu) đóng trên tuyến quản lộ Phụng Hiệp đã phát khăn lạnh, nước suối cho người dân.

Thông qua đây, những người chiến sĩ công an nhân dân mong muốn chia sẻ một phần khó khăn và tiếp thêm động lực cho người lao động trên hành trình trở lại nơi làm việc.

Anh Nguyễn Văn Năm (29 tuổi; ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho biết khi điều khiển phương tiện đến đoạn thuộc thị trấn Phước Long, huyện Phước Long thì bất ngờ thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

CSGT Bạc Liêu phát nước suối, khăn lạnh cho người dân

"Khị CSGT gọi vào, tôi rất lo bởi không biết mình có vi phạm gì không, nhưng sau đó lại được các anh tặng nước suối, khăn lạnh nên rất bất ngờ và phấn khởi. Xin cảm ơn hành động đẹp của các anh" – anh Nam tâm sự.





Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu tặng khăn lạnh, nước suối cho người dân

Những chai nước suối nghĩa tình được trao tận tay người dân trên hành trình trở lại nơi làm việc

Ngoài những chai nước suối trao tận tay thì lực lượng làm nhiệm vụ còn nhắc nhở người dân phải tuân thủ quy định về an toàn giao thông khi di chuyển

Vào khoảng 11 giờ ngày 15-12, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Giá Rai, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu ra hiệu lệnh dừng xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một người phụ nữ.

Lực lượng CSGT đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh: HẢI LINH

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện người phụ nữ bị bệnh tai biến nên trung tá Nguyễn Phương Anh đã phối hợp với người dân sơ cấp cứu ban đầu rồi dùng xe đặc chủng chở người phụ nữ trên đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời nên người phụ nữ trên đã qua cơn nguy kịch.

Tại TP Cần Thơ: Phòng CSGT Công an TP đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, khẩu trang... tại 2 điểm trên Quốc lộ 1A gồm: trước Trạm CSGT Ba Láng và đường dẫn cầu Vàm Cống.

Hành động đẹp của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long

Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ phát nước suối cho người dân.

Tổng cộng, lực lượng đã phát hàng chục ngàn chai nước suối, khăn lạnh, tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang y tế.

Tại Vĩnh Long: Lực lượng CSGT Công an tỉnh xuống đường phát hơn 4.000 chai nước suối và trên 500 hộp sữa miễn phí phục vụ người dân đi xe máy qua tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tá Trần Ngọc Đời, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đây là hoạt động tiếp sức được thực hiện vào những ngày lễ, Tết từ nhiều năm qua. Việc làm này nhằm tạo tinh thần phấn khởi, thoải mái, giảm bớt mệt mỏi cho người dân trên hành trình rời quê sau tết.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát nước suối trên Quốc lộ 1A cho người dân

Ngoài nước suối, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long còn tặng sữa hộp cho gia đình có con nhỏ.

Hành động đẹp của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long

Hành động đẹp của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long

Anh Nguyễn Tấn Phát (ngụ Bạc Liêu), chia sẻ: "Tôi chở vợ con từ Bạc Liêu lên Đồng Nai làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Quãng đường đi mấy trăm cây số nhưng dọc đường được các anh cảnh sát giao thông phát nước suối, tặng sữa hộp làm tôi đỡ phần nào mệt mỏi để có động lực tiếp tục hành trình".

Tại An Giang: Khoảng 16 giờ 35 phút ngày 13-2, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 91 (đoạn thuộc phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở người phụ nữ có dấu hiệu bị bệnh.

Con trai chở bà K. đến bệnh viện

Tổ công tác đưa bà K. lên xe chuyên dụng chở đến bệnh viện cấp cứu

Tổ công tác dừng phương tiện hỏi thăm. Người thanh niên trình bày là đang chở mẹ ruột đi cấp cứu là bà Nguyễn Thị C.K. (SN 1977; ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Người này cho biết đã liên hệ các ô tô đi đường nhờ chở giúp nhưng không được.

Thời điểm này, mật độ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 91 rất đông, trong khi bà K. có dấu hiệu thở dốc, không còn khả năng tự ngồi xe máy. Tổ trưởng tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị và nhanh chóng cử 2 cán bộ dùng xe chuyên dụng chở bà K. đến Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang cấp cứu kịp thời.