CLIP: Hiện trường vụ đốt phòng trọ làm 3 người tử vong

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ cháy phòng trọ khiến 3 người tử vong.



Rạng sáng cùng ngày, một người dân đi làm ca đêm trở về nhà thì phát hiện tại căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cháy dữ dội nên báo lực lượng chức năng và cùng một số người dân dập lửa.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến 3 người tử vong

Sau khi khống chế được ngọn lửa, công an phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong nhà trọ gồm: chị Nguyễn Thị Tuyết V. (45 tuổi, trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê); cháu Trịnh Thị Khánh H. (15 tuổi, con gái chị V) và ông Nguyễn Thành T. (51 tuổi, trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku).

Căn phòng trọ nơi phát hiện thi thể 3 nạn nhân

Nhiều vật dụng bên trong phòng trọ bị thiêu rụi

Rất đông người dân hiếu kỳ tới chứng kiến vụ việc

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi phòng trọ

Cơ quan công an nhận định đây là vụ án mạng nên khẩn trương cử các đơn vị nghiệp vụ điều tra. Qua đó xác định nghi phạm là ông N.T.N (52 tuổi, tạm trú phường An Phú, thị xã An Khê).

Vào khoảng 1 giờ sáng, nghi phạm mang theo 1 can xăng 5 lít đến phòng trọ chị Nguyễn Thị Tuyết V. thuê rồi đổ xăng, châm lửa đốt. Sau đó, ông N.T.N về phòng trọ cách hiện trường khoảng 1km rồi treo cổ tử tự trong phòng.





Các nạn nhân tử vong trong nhà vệ sinh Dãy trọ nơi nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết V. thuê gồm 10 phòng. Trong đó, phòng chị Tuyết V. thuê nằm ở mặt tiền, tiếp giáp với đường Hoàng Hoa Thám. Liền phía sau phòng trọ này còn 9 phòng trọ khác. Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong căn phòng trọ rộng chừng 20m2 có rất nhiều quần áo mà chị Tuyết V. nhập về bán dịp Tết. Ngoài ra, còn nhiều đồ đạc khác như xe đạp điện, xe máy. Vị trí phát hiện thi thể 3 nạn nhân là tại nhà vệ sinh, bên trong phòng trọ.