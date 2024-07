Clip, hình ảnh Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại Đông Nam Bộ

Tham dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại tỉnh Tây Ninh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.



Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ ra mắt lực lượng ở tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh sau thời gian khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, hôm nay tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào thực hiện nhiệm vụ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện việc thành lập các Tổ, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác cũng như thực hiện những chế độ, chính sách cho lực lượng này. Các thành viên phải nâng cao ý thức, trách nhiệm; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và gương mẫu trong mọi hành động…

Đồng thời chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp được quy định trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt lực lượng

Tại tỉnh Đồng Nai: Tỉnh tổ chức lễ ra mắt 928 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hơn 4.200 thành viên đồng loạt tại các huyện, TP Long Khánh và tại đây - TP Biên Hòa.

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: "Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu ngày ra mắt và đi vào hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lực lượng sẽ hỗ trợ Công an cấp xã trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đại tá Trần Tiến Đạt-Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc ra mắt lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Quang cảnh lễ ra mắt

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa đại diện lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng hoa đại diện lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu

Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng hoa và động viên đại diện lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Sáng nay, tỉnh Bình Dương cũng tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở- TP Tân Uyên là địa phương được chọn là nơi tổ chức quy mô cấp tỉnh.



Toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 587 tổ, với hơn 4.000 người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết Bình Dương có đặc thù là tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài phát triển công nghiệp, thu hút đông lao động các tỉnh về làm việc, sinh sống.

Cùng với sự phát triển kinh tế, Bình Dương luôn đặc biệt quan tâm công tác an ninh trật tự, xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản có tính pháp lý và thực hiện nhiều biện pháp để các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Đối với việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, tỉnh Bình Dương cũng sớm triển khai xây dựng các quy định về tiêu chí, đề án thành lập, chính sách và mức hỗ trợ cho người tham gia. Tỉnh đã đảm bảo các điều kiện cần thiết cho lực lượng này hoạt động và phát huy vai trò nòng cốt, hỗ trợ cho cấp xã, phường bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

TP Tân Uyên là địa phương được chọn là nơi tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với quy mô cấp tỉnh Bình Dương.

Tham gia diễu hành

Lễ ra mắt tại TP Vũng Tàu được tổ chức tại Khu vực Công viên Bãi Trước với sự tham gia của khoảng 2.000 người, trong đó có 200 đại biểu và 600 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo các khối diễu hành, khối thực hành xử lý tình huống và khối đứng, đồng thời được phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP Vũng Tàu

Ba tình huống diễn tập được thực hành biểu diễn tại buổi lễ gồm: Xử lý các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy, nổ, phương tiện tổ chức đua xe trái phép, phá rối an ninh, trật tự tại địa phương; xử lý các đối tượng tụ tập đông người tổ chức đánh nhau gây thương tích và xử lý bạo lực gia đình, đe dọa giết người.



Về công tác triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu triển khai hội nghị lấy ý kiến với 97,44% nguyện vọng tiếp tục tham gia lực lượng này. Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí về số lượng tham gia Tổ bảo vệ ANTT, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp cho lực lượng này trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định ban hành phương án kiện toàn thống nhất tổ chức 3 lực lượng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, duyệt chi kinh phí mua sắm trang thiết bị cho hơn 2.100 thành viên.

Theo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc hình thành và ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dựa trên cơ sở hợp nhất các lực lượng và chức danh có tính chất tương đồng tại cơ sở về chức năng, nhiệm vụ, gồm có lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và Đội trưởng, đội phó dân phòng.

Việc hợp nhất này góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở được tinh gọn về đầu mối và cơ cấu tổ chức; đồng bộ và thống nhất trong hoạt động.

Từ đó giúp cho việc tập trung nguồn lực và đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tốt hơn; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở sẽ được chủ động, linh hoạt và tập trung hơn; khắc phục được những chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng trước đây và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hoạt động thực thi pháp luật.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu