CLIP: Kẻ trộm dỡ mái tôn, đột nhập nhà dân ở Biên Hòa lấy đi nhiều tài sản

Ngày 5-6, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Thăng (41 tuổi, khu phố 4B, phường Trảng Dài) đến phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

CLIP ghi lại sự việc

Qua đấu tranh, Thăng khai đã nhiều lần đến tiệm tạp hóa nắm được chỗ để tiền và quy luật đi lại của vợ chồng chủ tiệm.

Rạng sáng 29-5, lợi dụng trời mưa, tiệm tạp hóa không người trông coi, Thăng đi bộ tới đó rồi leo lên mái tôn dùng khóa cờ lê tháo đinh sắt bắn tôn đột nhập.

Tiếp đó, Thăng dùng tuốc nơ vít cạy tủ lấy toàn bộ số tiền khoảng 80 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tài sản trộm được Thăng tiêu xài cá nhân và trả nợ hết do thua bạc bên Campuchia.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm tạp hóa H.L tại tổ 43, khu phố 4B, phường Trảng Dài đã trình báo công an.

Vị trí đối tượng đột nhập, lấy đi 80 triệu đồng

Đối tượng Thăng tại cơ quan công an

Vào cuộc điều tra, công an phường đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Đến ngày 2-6, công an phát hiện Thăng là đối tượng đã thực hiện vụ trộm trên nên vận động ra đầu thú.

Công an phường Trảng Dài khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, gia cố hệ thống cửa, mái, trần nhà, lắp thêm camera an ninh và hệ thống báo động để tăng cường an toàn, nhất là vào ban đêm hoặc khi vắng người. Không để số tiền lớn tại nơi kinh doanh qua đêm. Phối hợp trình báo lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi, đối tượng lạ mặt hoặc có biểu hiện bất thường quanh khu vực sinh sống, buôn bán.