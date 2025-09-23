CLIP: Khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã anh hùng ở Cần Thơ

Ngày 23-9, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Hải, TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc". Tuyến đường cờ dài hơn 6 km, đi qua 3 ấp của xã Đại Hải, gồm: ấp Mang Cá, ấp Kinh Ngây và ấp Số 1.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần nhất, nhiệm kỳ 2025-2026 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hải lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

CLIP Khánh thành tuyến Đường cờ Tổ quốc ở xã Đại Hải anh hùng

Bà Trịnh Thị Bảo Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hải, cho hay xã Đại Hải được sáp nhập từ xã Ba Trinh và xã Đại Hải. Đây là 2 xã anh hùng (có 802 liệt sĩ), được công nhận là xã an toàn khu vào năm 2022 nên giàu truyền thống cách mạng và người dân có lòng yêu nước nồng nàn.

Đại diện Báo Người Lao Động trao lá cờ và bảng tượng trưng tặng 300 lá cờ cho lãnh đạo xã Đại Hải để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc" vừa được khánh thành

Tuyến đường nông thôn trở nên rực rỡ hơn với hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay

"Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động triển khai từ nhiều năm nay và đã phối hợp với TP Cần Thơ trao cờ cho ngư dân. Thời gian gần đây, Báo Người Lao Động đã trao tặng cờ cho các xã, phường tại Cần Thơ để thực hiện tuyến "Đường cờ Tổ quốc". Việc này nhằm tạo vẽ mỹ quan cho đường phố, khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân theo một cách rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc" – bà Khuyên nhận định.

Đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Xã Đại Hải là nơi giàu truyền thống cách mạng

Lần đầu tiên tại xã có tuyến "Đường cờ Tổ quốc" nên người dân rất vui mừng. Ông Lê Văn Lắm (ngụ ấp Kinh Ngây), bày tỏ: "Đi ngang con đường rợp cờ đỏ sao vàng, ai cũng thấy tinh thần hăng hái hơn, như được tiếp thêm niềm tự hào của vùng đất anh hùng. Công trình này không chỉ làm cho quê hương khang trang, đẹp mắt hơn mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ noi gương cha ông, giữ gìn truyền thống cách mạng của địa phương".