CLIP: Khoảnh khắc 1 ngư dân được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển

Sáng 13-8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

Ngư dân Trần Ngọc Thạch (ngồi giữa, hàng đầu) được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển

“Ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe của ông Thạch đã ổn định và đang trên đường về nhà” - ông Nguyên chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 11-8, ông Thạch cùng 2 ngư dân khác đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai thì thuyền gặp nạn, bị chìm.

Hai ngư dân đi cùng được tàu khác phát hiện sớm cứu lên bờ an toàn, riêng ông Thạch mất tích.

Ngày 12-8, người thân đăng bài và thông tin của ông Thạch lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng chia sẻ để nhờ các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 16 giờ 20 ngày 12-8, sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, trục vớt, sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng đưa về bờ an toàn.

Theo người nhà, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã bám vào một tấm mút nhỏ. Đến khi kiệt sức, ông Thạch nằm lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi khỏi tấm mút.

Sau khi tìm thấy ông Thạch, người thân của ông cũng viết bài đăng trên mạng xã hội, cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ, quan tâm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch.