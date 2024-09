Clip: Khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn khiến 3 người thương vong

Clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn khiến 3 người thương vong





Sáng 28-9, trung tá Diệp Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra được cắt tư clip

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 27-9, tại tuyến đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Vào thời điểm trên, em Hà Nhất Ng. (SN 2009, ngụ xã An Dũng, huyện Đức Thọ) điều khiển xe máy chở em Nguyễn Quốc C. (SN 2010, ngụ xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) di chuyển với tốc độ cao, va chạm với xe máy do cô giáo Hồ Thị H. điều khiển.

Cú va chạm khiến cô H. tử vong trên đường đi cấp cứu, em C. và em Ng. bị thương.

Cô H. là giáo viên mần non, còn 2 em đi xe máy là học sinh THPT ở huyện Đức Thọ.