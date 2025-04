Clip: Khối đặc biệt nhất trong diễu binh, diễu hành sáng nay

Trong 56 khối diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) có một khối rất đặc biệt.

Đó là khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu, cũng là khối duy nhất được ngồi khi tham gia diễu hành.

Người trẻ nhất trong khối nay đã 82 tuổi

350 đại biểu ngồi trên 7 xe buýt 2 tầng được thiết kế 2 bên hông xe là lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và lần lượt các xe có tên địa danh tỉnh, thành phố của cả nước. Người trẻ nhất trong khối này đã 82 tuổi.

Đây là những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã cống hiến, hy sinh quên mình trong chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và nền độc lập, tự do của nước nhà; cùng các nhân chứng lịch sử tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến, cứu nước.

350 đại biểu ngồi trên 7 xe buýt 2 tầng được thiết kế 2 bên hông xe là lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Họ những trang sử sống, là tiếng vọng từ quá khứ oanh liệt, là nhịp nối giữa hôm qua gian khổ và hôm nay tươi sáng.

Thế hệ hôm nay tri ân và trân trọng khắc ghi những cống hiến không gì sánh được của những người đã viết nên khúc khải hoàn của dân tộc bằng chính cuộc đời mình.

Trong khi đó, khối cựu lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng gồm 120 đại biểu. Với tinh thần "Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ", thanh niên xung phong là lực lượng phục vụ tải đạn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến.