CLIP: Làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe ở TP HCM nhanh, thuận tiện

CLIP: Công an TP HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Ngày 1-3, Công an TP HCM chính thức tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe tại 3 địa điểm như trước đây khi thủ tục này do Sở Giao thông Vận tải thực hiện.

Một người dân xin cấp lại giấy phép lái xe tại trụ sở số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3.

Cụ thể, 3 điểm tiếp nhận gồm: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Theo ghi nhận, tại địa chỉ 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, ngày 1-3, có đông người dân đến làm thủ tục.

Công an TP HCM cũng căng băng rôn thông báo: "Kể từ ngày 1-3, Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn TP HCM".

Lực lượng CSGT cũng được bố trí để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân. Đối với người dân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến cũng được hướng dẫn riêng.

Người dân cho biết thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe diễn ra nhanh.

Bên cạnh đó, một số cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM (tên trước đây, bây giờ là Sở Giao thông Công chánh TP HCM) cũng có mặt để hỗ trợ cho lực lượng CSGT khi cần.

Ông Trần Văn Minh (ngụ tỉnh Cà Mau) cho biết chiều 1-3, ông đến địa điểm trên làm thủ tục cấp giấy phép lái xe hạng B2 (cũ) sang hạng B do gần hết hạn.

"Tôi không biết từ hôm nay đã chuyển sang lực lượng công an. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe, nộp hồ sơ diễn ra rất nhanh, khoảng 15 phút là xong" - ông Minh nói.

Một số người dân khác cũng cho biết đã thủ tục nhanh chóng, hiệu quả.

Ngày 28-2, Phòng CSGT Công an TP HCM công bố quyết định thành lập Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, được điều động giữ chức Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ ngày 1-3, công an bắt đầu tiếp nhận việc cấp, đổi bằng lái xe.

Người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại bằng lái xe sẽ được thực hiện theo 2 cách là trực tiếp và trực tuyến.

Trường hợp người dân đổi, cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp thì đến công an xã, phường hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Trường hợp giấy phép lái xe được tích hợp 2 hạng, mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của 1 hạng thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại.

Mỗi lần đổi, cấp lại giấy phép lái xe, người dân nộp 135.000 đồng tiền phí (thực hiện theo thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

Sáng 1-3, phóng viên Báo Người Lao Động đến nhiều phường, xã tại TP HCM và ghi nhận chưa cấp, đổi được giấy phép lái xe tại đây.

Một số đại diện công an phường, xã cho biết chưa tiếp nhận chức năng trên.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM cũng cho biết hiện Công an TP HCM đang tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại 3 điểm. Thời gian tới khi ổn định sẽ triển khai các công an phường, xã.

Người dân được cán bộ CSGT hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.