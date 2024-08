CLIP: Lời ân hận muộn màng của tài xế tông 3 người tử vong

Sáng 3-8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 vợ chồng và con trai tử vong thương tâm.



Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố bắt tạm giam Trần Doãn Tùng

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Doãn Tùng (45 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) - người gây tai nạn - đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, sáng 2-8, Tùng lái xe lên Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk để nộp phạt vì vi phạm luật giao thông đường bộ. Khi tới đoạn Km 140+400, Quốc lộ 26 (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì Tùng lái xe vượt một số ô tô khác.

Trong lúc vượt, bất ngờ xe phía trước đánh lái sang bên trái đường nên Tùng mất phương hướng, đánh lái mạnh sang trái đường rồi tông vào xe máy.

Sau khi gây tai nạn, Tùng xuống xe thì thấy 3 người đã chết nên đi thẳng vào lô cà phê cách đó khoảng 100m. Sau khi ngồi tại đây khoảng 1 giờ, Tùng gọi điện cho người thân đến đưa lên Công an xã Hòa Đông làm việc.

"Tôi lái xe quá cẩu thả, gây chết 1 lần 3 người. Tôi thành thật xin lỗi gia đình các nạn nhân. Bản thân tôi rất ân hận, vợ thì mới cưới, con thì còn nhỏ. Tôi không biết cuộc sống của tôi sau này như thế nào…" – tài xế Tùng nói.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 2-8, trên Quốc lộ 26 (đoạn qua thôn 12, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong.

Thời điểm trên, xe bán tải do Tùng điều khiển chạy với tốc độ cao, lấn qua làn đường bên trái tông vào xe máy do chị Quách Thị L. (36 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở chồng là anh Vũ Văn H. (41 tuổi) cùng con trai 13 tuổi lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông cực mạnh khiến 3 người đi xe máy văng xa, tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Doãn Tùng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Kết quả, tài xế Tùng không có nồng độ cồn trong máu nhưng dương tính với chất ma túy.

Về thông tin xe bán tải do Tùng điều khiển có dấu hiệu va chạm với một xe khác trước khi gây tai nạn, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

