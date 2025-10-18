CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng

Bích Vân

(NLĐO) - Mưa lớn sáng 18-10 khiến nước từ núi đổ cuồn cuộn, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến đường phường Liên Chiểu

Sáng 18-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ngập sâu. Đặc biệt tại tuyến đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.

Nước lũ đục ngầu, bùn đất cuốn theo dòng chảy mạnh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. 

Mưa lớn từ rạng sáng, nước đổ như thác xuống đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 1.

Nước đổ về cuồn cuộn trên đường Âu Cơ

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện bị chết máy

Từ đêm 17 đến sáng 18-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh và phường Liên Chiểu bị ngập nặng. 

Riêng tại khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước ngập sâu hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh khiến giao thông bị tê liệt.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 3.

Theo nhiều người dân, từ 5 giờ, nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống và gây ngập khu dân cư ở quanh đường Âu Cơ khoảng hơn 0,5 m.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 4.

Hàng trăm xe máy đi qua khu vực này bị chết máy, nhiều người bị cuốn ngã khi cố băng qua dòng nước.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 5.

Thời điểm ngập trùng vào giờ cao điểm công nhân đi làm, gây ùn tắc kéo dài trên tuyến Âu Cơ và khu vực chợ Thanh Vinh.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 6.

Nhiều người phải bỏ xe máy lại để đưa trẻ em thoát khỏi điểm ngập

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 7.

Hàng trăm phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ hoặc nhờ hỗ trợ để qua đoạn ngập.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu đã được huy động để hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn và giúp khơi thông các điểm thoát nước.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 9.

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 10.

Ùn tắc cục bộ ở đường Âu Cơ vào sáng cùng ngày

Mưa lớn Đà Nẵng gây ngập nặng , nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ - Ảnh 11.

Không chỉ riêng đường Âu Cơ, tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phường Liên Chiểu, Hoà Khánh, Thanh Khê ở TP Đà Nẵng cũng ghi nhận tình trạng ngập úng.

Theo dự báo trong 24 giờ qua từ đêm 17-10 đến ngày 19-10, các xã, phường của TP Đà Nẵng  có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức cấp 1. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, đô thị, đồng thời lưu ý lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tin liên quan

Trăn đất dài 3 m lạc vào khu dân cư ở TP Đà Nẵng

Trăn đất dài 3 m lạc vào khu dân cư ở TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Một con trăn đất dài 3 m, nặng 15 kg bất ngờ bò vào khu dân cư ở Sơn Trà - TP Đà Nẵng

Cảng Đà Nẵng đề xuất đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

(NLĐO) - Cảng Đà Nẵng đề xuất được đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Đà Nẵng mưa lớn diện rộng, cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập úng

(NLĐO) - Theo dự báo từ ngày 16 đến 18-10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-200 mm, có nơi vượt 300 mm

Đà Nẵng mưa lớn kéo dài khu công nghiệp nước ngập sâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo