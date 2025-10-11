HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Clip: Nam tài xế cùng xe ben trượt xuống biển ở Cảng Tiên Sa

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Một tài xế tử vong khi xe ben trượt xuống biển trong lúc làm việc tại Cảng Tiên Sa – vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 11-10, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong khi đang làm việc trong công trình thuộc Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Clip: Nam tài xế cùng xe ben trượt xuống biển ở Cảng Tiên Sa - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam tài xế

Theo đó, VKSND khu vực 2 đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tại khu vực cuối cầu số 3, Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là anh Lê Xuân Q. (SN 1991, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú cùng vợ và con gái dưới 6 tuổi tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Anh Q. tử vong khi đang làm việc tại khu vực trên.

Theo VKSND khu vực 2, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 6-10, anh Q. điều khiển xe bên biển kiểm soát 43C-285.63 của Công ty Codaco (đơn vị đang thi công san lấp mặt bằng cho công trình thuộc Cảng Tiên Sa).

Trong quá trình đổ đất san lấp cho dự án, xe ben do anh Q. điều khiển bất ngờ trượt xuống biển.

CLIP: Cảnh xe ben cùng tài xế trượt xuống biển tại công trình san lấp bên trong Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, quản lý công ty không thấy tín hiệu định vị của xe nên kiểm tra lại hệ thống camera và phát hiện sự việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt phương tiện trong ngày, tuy nhiên không tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đến ngày 8-10, thi thể anh Q. mới được phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3, Cảng Tiên Sa.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, khoang mũi và miệng nạn nhân chảy nhiều dịch máu. Sau khi thu mẫu máu, mổ tử thi, lực lượng chức năng kiểm tra bên ngoài không phát hiện dấu hiệu tổn thương xương sườn, xương ức, hộp sọ, khớp tay và khớp chân.

Việc khám nghiệm tử thi nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong, làm rõ các tình tiết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Chỉ huy trưởng công trình chỉ đạo dùng 162 tấn chất thải để san nền dự án

Chỉ huy trưởng công trình chỉ đạo dùng 162 tấn chất thải để san nền dự án

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ án gây ô nhiễm môi trường quy mô lớn tại thành phố.

Nam công nhân dọn vệ sinh rơi từ toà nhà công trình ở quận 1, TP HCM

(NLĐO) - Ngày 20-11, Công an quận 1 (TP HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại tòa nhà công trình đang thi công.

Cưỡng chế công trình vi phạm của Công ty THHH Phát triển Quốc tế Formosa

(NLĐO)- Dù lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả nhưng công ty vẫn không thực hiện

