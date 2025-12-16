HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: Nam thanh niên buông 2 tay khi chạy xe máy để tháo mũ cho "đỡ vướng"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nam thanh niên ở TPHCM buông hai tay để tháo mũ áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn

Ngày 16-12, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với B.H.T. (SN 2007, ngụ phường Dĩ An) về hành vi buông hai tay khi điều khiển xe máy.

Clip nam thanh niên buông hai tay khi lái xe trên đường

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện clip ghi lại cảnh thanh niên buông hai tay, lạng lách khi chạy xe máy trên đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào chiều 13-12 trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An. Người điều khiển xe máy mang biển số 61D1-940....buông hai tay trong clip là B.H.T. (SN 2007) nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. cho biết, đang học năm nhất tại một trường đại học ở TPHCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, T. buông cả hai tay để tháo mũ áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

img

Nam thanh niên được mời lên làm việc tại cơ quan công an

Đến sáng nay, khi được công an mời làm việc, em mới biết clip đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi được các cán bộ CSGT giải thích, em nhận thức được hành vi này là nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Theo quy định, với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy, T. bị tịch thu phương tiện. Do T. chưa có giấy phép lái xe, chủ phương tiện là người thân của T. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, chủ xe chưa thể có mặt nên CSGT sẽ làm việc sau.

Trước đó, cô gái sinh năm 2004, ngụ tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM cũng có hành vi buông hai tay khi điều khiển xe máy, sau đó người này đã bị công an mời lên làm việc xử phạt 9 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi lưu thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.


mạng xã hội nam thanh niên người tham gia giao thông xử lý vi phạm vi phạm hành chính
