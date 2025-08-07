Tối 7-8, Đội CSGT đường bộ số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết một người dân vừa gọi điện cung cấp thông tin vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, một nam thanh niên đang điều khiển xe máy biển số 66BA-04xx lưu thông trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương đi về hướng miền Tây.

CLIP: Nam thanh niên chạy xe máy vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương

Tiếp nhận thông tin, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Hành động chạy xe máy vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương rất nguy hiểm

Theo Đội CSGT số 7, lực lượng chức năng đã lắp đặt thêm biển cấm và biển cảnh báo xe máy không được đi vào đường cao tốc. Các biển cấm và cảnh báo được thể hiện bằng chữ viết, đặt ở đầu vào đường cao tốc vị trí taluy phân chia đường dẫn cao tốc và đường dân sinh.

Tuy nhiên, sau khi biển cấm được đặt thêm, tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc vẫn diễn ra.

Khi làm việc với cơ quan công an, đa phần những người chạy xe máy vào đường cao tốc đều nêu lý do "không biết đường nên đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại".