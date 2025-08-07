HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
CLIP: Nam thanh niên chạy xe máy vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương

Hải Đường

(NLĐO) - Đa phần những người chạy xe máy vào đường cao tốc đều nêu lý do "không biết đường nên đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại"

Tối 7-8, Đội CSGT đường bộ số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết một người dân vừa gọi điện cung cấp thông tin vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, một nam thanh niên đang điều khiển xe máy biển số 66BA-04xx lưu thông trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương đi về hướng miền Tây.

Tiếp nhận thông tin, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Nam thanh niên chạy xe máy vào cao tốc TP HCM - Trung Lương: Lý do gây tranh cãi - Ảnh 1.

Hành động chạy xe máy vào đường cao tốc TP HCM - Trung Lương rất nguy hiểm

Theo Đội CSGT số 7, lực lượng chức năng đã lắp đặt thêm biển cấm và biển cảnh báo xe máy không được đi vào đường cao tốc. Các biển cấm và cảnh báo được thể hiện bằng chữ viết, đặt ở đầu vào đường cao tốc vị trí taluy phân chia đường dẫn cao tốc và đường dân sinh.

Tuy nhiên, sau khi biển cấm được đặt thêm, tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc vẫn diễn ra. 

Khi làm việc với cơ quan công an, đa phần những người chạy xe máy vào đường cao tốc đều nêu lý do "không biết đường nên đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại".

Chi tiết mức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

Chi tiết mức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

(NLĐO) - VEC thông báo chi tiết về việc thu phí, mức phí đối với các phương tiện đi trên cao tốc Bến Lức - Long Thành kể từ 0 giờ ngày 10-8-2025.

Xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc rồi tạt đầu xe khác để ra ngoài

(NLĐO) - Lực lượng CSGT đã xử phạt tài xế xe khách giường nằm vì điều khiển phương tiện đi sai làn trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Tài xế xe đầu kéo tử vong mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

(NLĐO)- Một chiếc xe đầu kéo bị biến dạng phần đầu khi tông vào chiếc xe đầu kéo khác đang lưu thông trên cao tốc khiến tài xế tử vong, mắc kẹt trong cabin

