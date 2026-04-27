Sáng 27-4, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh vụ việc trên.

Người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo tài xế xe công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe Jeep đi ngược chiều trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột (đoạn giao với đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất) để truy đuổi một tài xế xe công nghệ.

Theo nội dung clip, khi tài xế xe công nghệ tấp vào lề đường, người đàn ông cũng dừng xe, lớn tiếng chửi bới. Trong lúc xảy ra cự cãi, người này lao tới rút chìa khóa xe máy của đối phương và có lời lẽ đe dọa hành hung.

Chưa dừng lại, sau khi quay lại xe Jeep, người đàn ông còn có dấu hiệu điều khiển ô tô hướng về phía tài xế nhằm tiếp tục uy hiếp.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Bước đầu, Công an phường Thành Nhất xác định người xuất hiện trong clip là H.Q.L. (52 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Thành Nhất).

Đáng chú ý, người này đã bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” trong một vụ án khác và hiện đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.