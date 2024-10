CLIP: Người đàn ông dùng chó cảnh giới hút trộm hàng ngàn lít dầu

Ngày 2-10, một lãnh đạo Công an huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo mất trộm dầu của các thiết bị thi công đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.



Người đàn ông chuyên dùng chó cảnh giới để hút trộm dầu của phương tiện thi công đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh cắt từ clip

"Thời gian quan, công an huyện cũng đã phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi công đường cao tốc. Trực ban hình sự công an huyện đã tiếp nhận trình báo mất trộm và chúng tôi đang vào cuộc điều tra" – vị này thông tin.

Theo phản ánh của 1 đơn vị thi công tại dự án thành phần 2 (dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột), thời gian qua, các phương tiện thi công để qua đêm trên công trường liên tục bị hao hụt xăng dầu. Nghi ngờ bị kẻ gian hút trộm, doanh nghiệp này đã bí mật lắp camera giám sát.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, những ngày cuối tháng 9-2024, khung giờ từ 23 giờ đến rạng sáng hôm sau, có 1 người đàn ông dẫn theo 1 con chó liên tục hút trộm dầu của các máy múc. Sau khi hút đầy 2 can (mỗi can khoảng 30 lít) thì người này rời đi và không quên lau dọn dấu vết.

Còn theo đại diện 1 đội thi công khác, trong tháng 9-2024, đội đã bị hao hụt hơn 8.000 lít dầu theo định mức nhiên liệu, gây thiệt hại lớn.

"Sau khi lắp camera giám sát, chúng tôi phát hiện đối tượng trộm dầu rất chuyên nghiệp, thường xuyên dẫn theo chó săn để cảnh giới. Nếu phát hiện người, con chó sẽ sủa để chủ nhân tẩu thoát. Ngoài ra, người này thường đi bằng đường mòn thay vì đi đường chính nên rất khó phát hiện" – đại diện đội thi công của 1 doanh nghiệp nói.