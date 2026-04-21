CLIP: Nhiều ô tô bất chấp nguy hiểm lao vào đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Cách đây ít ngày (19-4), xe biển số TPHCM đi trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng Phú Mỹ - Long Thành, khi đến khu vực giáp ranh phường Phú Mỹ và xã Phước Thái (ranh dự án thành phần 2 và 3), ô tô tông vào khối bê tông đặt giữa đường.

Cú va chạm mạnh làm khối bê tông văng xa, đầu xe hư hỏng nặng. 4 người trên xe gồm tài xế, một cặp vợ chồng và một trẻ em bị thương và được đưa đi cấp cứu.

CLIP các phương tiện ô tô vẫn vô tư chạy vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai

Trước đó, hồi tháng 4 và 11-2025, CLB hỗ trợ sự cố giao thông miễn phí ở phường Bà Rịa cũng đã hỗ trợ 2 xe máy gặp nạn ở đoạn dự án thành phần 3.

Liên quan đến các ô tô vô tư chạy vào đường cao tốc, ngày 21-4, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết các đơn vị thi công đã khóa toàn bộ các điểm ra vào tại Dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bảo đảm an toàn, ngăn phương tiện tự ý đi vào tuyến đường chưa đủ điều kiện khai thác.

Theo Ban Quản lý dự án, tuyến cao tốc hiện vẫn chưa được thông xe chính thức. Tại các vị trí lên xuống, đơn vị thi công đã lắp đặt các khối bê tông chắn đường, đồng thời bố trí biển cảnh báo nhằm thông tin cho người dân và tài xế biết đây là khu vực công trường.

Tuy nhiên, để phục vụ việc vận chuyển vật tư, thiết bị và phương tiện thi công ra vào hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, trước đó một số điểm tiếp cận vẫn được mở tạm thời. Lợi dụng việc này, nhiều phương tiện bên ngoài đã tự ý đi vào tuyến đường cao tốc dù chưa được phép.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 qua Đồng Nai) cho hay tuyến đường vẫn đang thi công nên phải mở một số đoạn để xe chở vật tư ra vào, khiến phương tiện bên ngoài đi theo. Khối bê tông do đơn vị thi công dự án bên cạnh đặt nhằm ngăn xe khi tuyến chưa đủ điều kiện khai thác.

Phía Ban sẽ tăng biện pháp kiểm soát, không để xe đi vào công trường khi chưa đảm bảo an toàn.

Đáng lo ngại, không ít trường hợp điều khiển xe chạy với tốc độ cao, dừng đỗ tùy tiện, thậm chí đi ngược chiều trên tuyến đường đang thi công. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng của người tham gia giao thông lẫn công nhân đang làm việc trên công trường.

Việc khóa toàn bộ các lối ra vào được xem là giải pháp cấp bách nhằm siết chặt quản lý, tránh tái diễn tình trạng phương tiện tự ý đi vào gây mất an toàn giao thông. Ban Quản lý dự án cũng đề nghị người dân chấp hành quy định, không tự ý di chuyển vào khu vực cao tốc khi tuyến đường chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án giao thông trọng điểm kết nối khu vực Đông Nam Bộ, được kỳ vọng giảm tải cho Quốc lộ 51 và tăng cường liên kết giữa TPHCM, Đồng Nai với khu vực cảng biển, du lịch của TPHCM.

Các ô tô chạy vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai