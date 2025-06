CLIP: Nhóm thanh niên cầm hung khí gây náo loạn tại một cây xăng ở Bình Dương

Ngày 6-6, Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí chạy vào một cây xăng trên địa bàn đuổi chém nhau, gây náo loạn cả khu vực.

CLIP: Hiện trường vụ việc. Nguồn: Mạng xã hội

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 5 phút ngày 5-6, tại một cây xăng trên đường Độc Lập, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm này, nhóm thanh niên hơn 10 người điều khiển xe máy, tay cầm hung khí xông vào cây xăng la hét, đuổi chém nhau loạn xạ, nhiều người hoảng sợ, chạy tán loạn

Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An sau đó đã xuống hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và xác minh vụ việc trên.