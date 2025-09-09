HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Clip nữ sinh bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một nữ sinh bị nhóm bạn túm tóc, dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt trong ngày khai giảng năm học mới.

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh hội đồng trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Clip nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man trong ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 1.

Nữ sinh bị nhóm bạn lao vào đánh hội đồng dã man

Nội dung clip cho thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị 4-5 nữ sinh khác bao vây và hành hung. Ban đầu, một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, giật mũ bảo hiểm và liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân.

Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào đấm, đá liên tục vào đầu, mặt và người nạn nhân. Vừa đánh nhóm nữ sinh vừa lớn tiếng chửi thề. Bị đánh hội đồng, nữ sinh chỉ biết ôm mặt chịu trận.

Sau khi lao vào đánh hội đồng dã man nữ sinh, cả nhóm bỏ mặc nạn nhân giữa đường rồi bỏ đi. Khi sự việc xảy ra có sự xuất hiện của một số người khác nhưng không ai can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được xác định xảy ra tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An, nữ sinh bị đánh được xác định là học sinh của Trường THPT Đông Hiếu. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 5-9, sau giờ khai giảng năm học mới 2025-2026, tại khu vực xóm Cây Xăng, xã Đông Hiếu. 

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo công an, Trường THPT Đông Hiếu cũng đã mời các em liên quan lên làm việc. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là do mâu thuẫn từ việc nói xấu nhau trước đó.

Tin liên quan

Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng

(NLĐO)- Cơ quan chức năng xác minh vụ một nữ sinh lớp 8Trường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện

Thông tin mới nhất về thiếu nữ bị đánh hội đồng ở Cần Thơ và phân tích từ luật sư

(NLĐO)- Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm người cùng trang lứa đánh hội đồng ở Cần Thơ phải nhập viện với nhiều tổn thương, hiện vẫn còn điều trị tại bệnh viện.

Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ: 3 người đánh, 1 người quay clip

(NLĐO)- Do mâu thuẫn cá nhân nên thiếu nữ 14 tuổi ở Cần Thơ bị nhóm người chặn đánh

mũ bảo hiểm năm học mới khai giảng năm học đánh hội đồng mạng xã hội nữ sinh bị đánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo