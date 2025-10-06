HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Quốc lộ 14 cứ mưa lớn là ngập, bùn đất tràn vào nhà dân

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân sống dọc Quốc lộ 14 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) bị nước mưa cùng bùn chảy tràn vào nhà.

Ngày 6-10, UBND xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã làm việc với các bên liên quan để xử lý triệt để tình trạng nước mưa cùng bùn đất chảy tràn vào nhà dân sống dọc Quốc lộ 14.

Từ đầu mùa mưa đến nay, hàng chục hộ dân sống hai bên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn Tân Lập A, xã Đăk Mar (thuộc khu vực tỉnh Kon Tum trước đây) liên tục chịu cảnh cứ mỗi khi trời mưa lớn là nước mưa cùng bùn đất chảy tràn vào trong nhà. 

Quốc lộ 14 ngập bùn đất mùa mưa: Hệ lụy và giải pháp khắc phục - Ảnh 1.

Người dân dùng bao cát chắn ngăn không cho nước từ Quốc lộ 14 chảy tràn vào nhà khi mưa lớn

Ông Phạm Văn Hoàng, (thôn Tân Lập A), cho biết mùa mưa các năm trước không sao, nhưng từ đầu mùa mưa năm nay, cứ mỗi khi trời mưa lớn là nhà ông lại bị nước chảy tràn vào nhà. Trong tháng 9, ít nhất 4 lần nhà ông bị nước mưa cùng bùn đỏ chảy tràn vào nhà, làm hư hỏng nhiều tài sản.

Nặng nhất là trận mưa đêm 4-10, nước mưa lớn làm nền nhà ngập sâu hơn 20 cm, hư hỏng nhiều tài sản. "Đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa thể dọn xong tàn tích, nhiều tài sản giá trị lớn bị hư hỏng, không thể khắc phục. Dọn xong hôm nay nhưng mai mưa xuống nước lại tràn vào nhà" - ông Hoàng ngán ngẩm nói.

Theo người dân, nguyên nhân tình trạng trên là do đoạn Quốc lộ 14 qua đây có độ nghiêng. Phía đường bên thấp có một cống thoát nước nhưng quá nhỏ, mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp nên ứ đọng, lâu dần bị tắc nghẽn.

Quốc lộ 14 ngập bùn đất mùa mưa: Hệ lụy và giải pháp khắc phục - Ảnh 3.

Đoạn Quốc lộ 14 dài khoảng 50 mét cứ mưa là bị ngập sâu trong nước

Quốc lộ 14 ngập bùn đất mùa mưa: Hệ lụy và giải pháp khắc phục - Ảnh 4.

Dù người dân dùng bao cát để chặn nhưng nước từ Quốc lộ 14 vẫn chảy tràn vào nhà

Quốc lộ 14 ngập bùn đất mùa mưa: Hệ lụy và giải pháp khắc phục - Ảnh 5.

Nước mưa kèm bùn đất chảy tràn vào nhà làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân

Tại đoạn đường này, cứ mưa lớn là một đoạn Quốc lộ 14 dài khoảng 50 mét bị ngập sâu dưới nước khoảng 20-40 cm khiến giao thông đi lại khó khăn. Để ngăn nước chảy vào nhà, nhiều hộ dân đã dùng bao cát chặn thành tường bao trước cửa nhưng không thể khắc phục triệt để.

Mưa lớn khiến người dân dọc Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Chưa thể khắc phục ngay

Bà Trần Thị Yến, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra. Qua đó xác định được nguyên nhân do cống thoát nước nhỏ và có phương án khắc phục. Tuy nhiên, hiện đang trong mùa mưa bão nên chưa thể xử lý triệt để được.

Do đó, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm qua đoạn đường ngập để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, tuyên truyền để cho người dân chủ động có biện pháp tự ngăn ngừa, khắc phục khi có mưa lớn.

