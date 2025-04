CLIP: Sau nhiều giờ tìm kiếm, thót tim thấy cháu bé lớp 2 ngủ ngon trên... cành cây xoài!

Sáng 4-4, tin từ Công an xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công 1 học sinh lớp 2 ngủ trên cây xoài trước nhà nhiều giờ liền.

Công an trèo lên cây xoài giải cứu cháu bé ngủ quên

Trước đó, chiều 3-4, sau khi đi học về, cháu N.Đ.K. (học sinh lớp 2, ngụ xã Cư Êwi) để cặp ở nhà rồi đi chơi với bạn. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình không thấy con về nên hô hoán người dân tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cư Êwi đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tỏa đi các hướng, rà soát các thông tin dư luận, trích xuất camera an ninh. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm ở những khu vực ao hồ nhưng vẫn không thấy. Thậm chí, khi người dân cung cấp thông tin có 1 ô tô màu đen biển kiểm soát ngoài tỉnh có chở 1 cháu bé đi nên công an phải rà soát nhưng không phải.

Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng về lại nhà cháu bé. Thời điểm này, có gần cả trăm người đứng trước nhà, dưới cây xoài trước nhà cháu.

Một lát sau, có một người phụ nữ nói: "Có cái gì ở trên cây xoài" nên mọi người soi đèn lên xem thì phát hiện cháu bé đang nằm ngủ ngon lành trên cành xoài.

"Trước đó, nhiều người đã soi đèn lên cây xoài nhưng do cháu nằm ngủ ngoài cành nhánh nhỏ nên không ai thấy. Cành xoài khá nhỏ nhưng nhờ có mấy đường dây điện chạy qua đỡ nên không bị gãy. Sau khi cắt điện, lực lượng công an trèo lên thì cháu bé vẫn còn nằm ngủ ngon lành. Chúng tôi phải khéo léo, nhẹ nhàng để cháu bé khỏi giật mình té xuống. Rất may, cháu bé không bị điện giật và được giải cứu an toàn" – một cán bộ Công an xã Cư Êwi thông tin.