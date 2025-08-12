HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: Tài xế xe dịch vụ bị nhóm người chặn đường đánh túi bụi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Một tài xế xe dịch vụ bất ngờ bị nhóm người chặn đường, leo lên cabin đánh túi bụi dẫn đến chấn thương nhiều bộ phận trên cơ thể, thủng nhĩ phải

Ngày 12-8, một nguồn tin cho biết Công an xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ việc 1 tài xế bị chặn đường hành hung.

CLIP: Tài xế xe dịch vụ bị nhóm người chặn đường đánh túi bụi- Ảnh 1.

Tài xế xe dịch vụ bị nhóm người chặn đánh túi bụi

Theo nguồn tin, Công an xã Đắk Liêng đã làm việc, lấy lời khai của những người liên quan và chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có căn cứ xử lý.

Trước đó, anh T.T.S. (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), đã có đơn tố cáo gửi Công an xã Đắk Liêng, về việc anh bị nhóm người lạ mặt hành hung.

Trong đơn, anh S. cho biết mình là tài xế xe dịch vụ tuyến Buôn Ma Thuột - Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk).

Trưa 17-7, có 3 người khách liên hệ, đặt xe của anh để di chuyển từ Buôn Ma Thuột về xã Đắk Phơi (tỉnh Đắk Lắk). Sau khi đón khách, anh S. di chuyển khoảng 15km thì có người lạ gọi điện, yêu cầu anh thả 3 người trên xe xuống, nếu không sẽ “biết tay”.

Tuy nhiên, anh S. nghĩ sự việc bình thường nên tiếp tục chở khách về, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi trả khách, anh S. lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi di chuyển qua địa phận xã Đắk Liêng, xe của anh S. bị một xe ô tô chở theo 4 người chặn đầu, ép phải dừng lại.

Sau đó, anh S. bị nhóm người đi trên ô tô leo lên xe hành hung, đánh đấm túi bụi. Sự việc chỉ dừng lại khi người đi đường tới can ngăn.

Theo giấy ra viện, anh S. bị chấn thương đầu mặt, thủng nhĩ phải, chấn thương phần mềm vai phải, viêm tai giữa.

Trao đổi với phóng viên, anh S. cho biết trong số những người đánh anh, có người là chủ một nhà xe khác trên địa bàn. Anh S. khẳng định anh chở khách khi họ liên hệ qua điện thoại, không tranh giành khách của ai.

Bắt nam thanh niên chặn đánh tài xế taxi tử vong

Bắt nam thanh niên chặn đánh tài xế taxi tử vong

(NLĐO)- Nghi phạm chặn đầu xe, hành hung dã man nam tài xế taxi đến tử vong đã bị bắt khi đang lẩn trốn

Tìm ra 3 kẻ lạ mặt chặn đánh thanh niên 25 tuổi tử vong

(NLĐO)- Do mâu thuẫn cá nhân, 3 thanh thiếu niên ở tỉnh Quảng Trị đã chặn xe, đánh thanh niên 25 tuổi đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Bị chặn đánh, nam thanh niên rút dao đâm chết 2 người, 1 bị thương

(NLĐO) – Trong lúc nhờ bạn chở đi bắt xe khách ra Hà Nội làm việc, Nguyễn Xuân Ngọc (19 tuổi, ở Nghệ An) bị 3 nam thanh niên chặn xe máy đánh. Bị đánh đau, Ngọc rút dao đâm loạn xạ khiến 2 người đánh mình tử vong, 1 người bị thương.

