Clip: Thanh niên mang tiền giả đến tiệm vàng ở Đồng Nai rồi cướp

Ngày 26-3, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang truy xét thủ phạm cướp lắc vàng tại tiệm vàng trên địa bàn huyện. Công an đã thu giữ số tiền giả mà nghi can vứt lại.

Toàn bộ diễn biến sự việc thanh niên giờ vờ mua vàng rồi cướp

Trước đó, chiều 24-3, thanh niên mặc thun tay ngắn, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến tiệm vàng K. H. trên đường ĐT 768, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu.

Tại đây, thanh niên cố tình để lộ chiếc bóp thể hiện bên trong là cọc tiền 500.000 đồng. Tiếp đó, người này hỏi mua lắc tay, đeo thử ngắm nghía rồi bất ngờ chạy ra xe máy và phóng đi, ném lại chiếc bóp chứa tiền giả.

Sự việc diễn ra trong vài giây, chủ tiệm vàng không kịp phản ứng.

Theo chủ tiệm kim hoàn, trước khi xảy ra sự việc, thanh niên này đã 2 lần đến hỏi mua lắc vàng, rồi nói "chưa đủ tiền”.

Lần thứ ba, người này cầm theo cầm bóp, cố tình để lộ hình ảnh cọc tiền và gây án.