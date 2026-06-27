CLIP: Thưởng thức buffet sầu riêng ở Cần Thơ

Ngày 27-6, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khai mạc Tuần lễ Buffet Sầu riêng Cần Thơ năm 2026.

CLIP: Nhiều món ăn chế biến từ sầu riêng

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện chủ trương của UBND TP Cần Thơ về việc chủ động xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực địa phương vào thời điểm thu hoạch cao điểm.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với nhu cầu thị trường.

Trong đó, ngành hàng sầu riêng đang phát triển mạnh, trở thành một trong những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Tuần lễ Buffet Sầu riêng Cần Thơ năm 2026 không dừng lại ở một hoạt động xúc tiến thương mại thông thường, mà là mô hình giải pháp tích hợp đa giá trị, vận hành đồng bộ dựa trên ba trụ cột logic:

Thứ nhất, kéo dài chuỗi giá trị thông qua công nghệ chế biến sâu. Sự kiện giới thiệu thực đơn buffet bao gồm sầu riêng tươi và gần 20 sản phẩm chế biến ẩm thực từ sầu riêng đặc sắc.

Khách thưởng thức sầu riêng tươi

Thứ hai, đẩy mạnh kinh tế số và chuyển đổi số thương mại. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với ViettelPost Cần Thơ, ban tổ chức triển khai phiên livestream giới thiệu và truyền thông số trực quan trực tiếp tại không gian sự kiện. Giải pháp này giúp cắt giảm tối đa các chi phí trung gian, kết nối trực tiếp nhà vườn với người tiêu dùng toàn quốc và quốc tế trên nền tảng bưu chính logistics thông minh.

Một số món ăn chế biến từ sầu riêng như: chè bí đỏ sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng

Thứ ba, gắn kết giao thương với kích cầu du lịch trải nghiệm, tạo lực đẩy tiêu thụ nội địa thông qua thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời phát huy tinh thần liên kết vùng với sự đồng hành, hỗ trợ phối hợp điều tiết luồng hàng hóa từ lãnh đạo sở công thương các tỉnh, thành khác.

Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ thông tin rằng đã đề nghị các hợp tác xã, nhà vườn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn thực phẩm, nâng cao truy xuất nguồn gốc; và các sở, ngành liên quan thắt chặt phối hợp quảng bá thương hiệu nông sản Cần Thơ.