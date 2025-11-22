CLIP: Trực thăng thả nhu yếu phẩm, tiếp tế cho người dân bị cô lập

Chiều 22-11, hai trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã bay vào khu vực xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế nhu yếu phẩm.

Trực thăng thả túi đựng nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân

Đợt bay cứu trợ sử dụng 2 trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431.

SAR-02 do Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng làm cơ trưởng; lái chính là Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn.

Trực thăng 8431 do Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn, làm cơ trưởng; Đại tá Ngô Hồng Sơn, Phó Trung đoàn trưởng quân huấn thực hiện nhiệm vụ lái chính, dẫn đường.

Mỗi trực thăng mang theo khoảng 2,5 tấn hàng hóa, gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hai tổ bay xuất phát từ căn cứ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 ở Cam Ranh (Khánh Hòa) vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 22-11.

Mặc dù thời tiết rất xấu, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, các tổ bay vẫn nỗ lực hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng địa điểm, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong vùng lũ.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, 2 tổ bay đã trở về căn cứ an toàn.

Dự kiến, sáng 23-11, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 sẽ tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ và tổ chức bay cấp cứu ở những vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk.