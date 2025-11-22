CLIP: Trực thăng thả nhu yếu phẩm, tiếp tế cho người dân bị cô lập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Trực thăng thả nhu yếu phẩm, tiếp tế cho người dân bị cô lập

Cao Nguyên

(NLĐO) – Hai trực thăng chở khoảng 5 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu thả xuống các điểm dân cư đang bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ.

Chiều 22-11, hai trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã bay vào khu vực xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế nhu yếu phẩm.

Trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập do lũ lụt - Ảnh 1.

Trực thăng thả túi đựng nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân

Đợt bay cứu trợ sử dụng 2 trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431.

SAR-02 do Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng làm cơ trưởng; lái chính là Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn.

Trực thăng 8431 do Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn, làm cơ trưởng; Đại tá Ngô Hồng Sơn, Phó Trung đoàn trưởng quân huấn thực hiện nhiệm vụ lái chính, dẫn đường.

Mỗi trực thăng mang theo khoảng 2,5 tấn hàng hóa, gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu. 

Hai tổ bay xuất phát từ căn cứ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 ở Cam Ranh (Khánh Hòa) vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 22-11.

Mặc dù thời tiết rất xấu, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, các tổ bay vẫn nỗ lực hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng địa điểm, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong vùng lũ.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, 2 tổ bay đã trở về căn cứ an toàn.

Dự kiến, sáng 23-11, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 sẽ tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ và tổ chức bay cấp cứu ở những vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk.

CLIP: Trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập

Trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập do lũ lụt - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ

Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ

(NLĐO) - Đến tối 22-11, toàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk có 23 người chết, không như những thông tin thất thiệt trước đó là hàng trăm người.

TP HCM đang ưu tiên tiếp nhận loại hàng hóa cứu trợ nào?

(NLĐO) - Nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của nhân dân TP HCM, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ, lụt đã cơ bản đầy đủ

Bộ Chính trị: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung lực lượng đến khu vực bị cô lập để cứu trợ

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung lực lượng, thiết bị, kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái đến khu vực đang bị cô lập.

tỉnh Đắk Lắk trực thăng số người chết Quân chủng Phòng không tiếp tế nhu yếu phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo