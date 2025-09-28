Chiều 28-9, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết một xác cá voi dài khoảng 10 m trôi dạt vào bờ biển ở đảo Bé, đặc khu Lý Sơn.

Anh Đặng Sâm (trú đảo Bé, đặc khu Lý Sơn) cho biết xác cá voi trôi dạt vào bờ lúc 13 giờ cùng ngày trong tình trạng đã phân hủy nặng. Trên thân cá còn cuốn chặt lưới, có thể bị vướng "lưới ma" rồi chết, trôi dạt vào bờ.

Xác cá voi dạt vào bờ biển Lý Sơn

"Do ảnh hưởng bão nên biển Lý Sơn có sóng lớn và gió mạnh, người dân chưa thể đưa cá voi đi chôn cất. Khi biển êm, bà con sẽ cùng nhau an táng theo đúng tục lệ thờ cá Ông của ngư dân vùng biển" - anh Sâm cho biết thêm.

Xác cá voi dài khoảng 10 m dạt vào bờ biển Lý Sơn

Theo tín ngưỡng ngư dân miền biển, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) được xem là vị thần hộ mệnh, giúp ngư dân vượt qua sóng gió. Khi cá voi chết, người dân tổ chức nghi lễ an táng trang trọng, coi như một con người qua đời.

Tang lễ thường có đủ các bước: khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và sau 2-3 năm sẽ cải táng, đưa xương cá vào lăng vạn để thờ phụng.

Nhiều nơi ven biển miền Trung vẫn còn lăng Ông, nơi lưu giữ bộ xương cá voi hàng chục mét, trở thành "điểm tựa" tâm linh cho ngư dân mỗi khi ra khơi.

Hiện xác cá voi vẫn nằm ở bãi biển đảo Bé. Người dân dự kiến sẽ tổ chức an táng ngay khi thời tiết ổn định sau bão.