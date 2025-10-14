HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Xe con tông liên hoàn nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Xe con tông liên hoàn hàng loạt xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Chiều 14-10, Phòng CSGT tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa xe con với nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 14-10, ông Nguyễn Ngữ (SN 1956, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe con chỗ BKS 81A-253.87, lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng xã Mang Yang đi phường Pleiku.

Clip xe con tông liên hoàn nhiều phương tiện dừng đèn đỏ được camera hành trình ghi lại

Khi tới Km 132+180, thuộc địa phận tổ 1, xã Mang Yang thì xe mất lái, tông liên hoàn vào 2 xe máy do ông N.Đ.H (SN 1985) điều khiển chở theo sau là em H.V.T (SN 2009, cùng trú xã Ayun, tỉnh Gia Lai) và xe máy do em L.T.T.M (SN 2008, trú xã H'ra, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng cùng chiều, đang đứng chờ đèn tín hiệu giao thông.

- Ảnh 1.

Nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ bị xe con tông liên hoàn

Sau khi tông 2 xe máy, xe 5 chỗ tiếp tục tông vào một ô tô khác do ông T.H.S (trú xã K'dang, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của ô tô do ông T.H.S điều khiển ghi lại. Có thể thấy, thời điểm này xe con chạy tốc độ khá nhanh. Bị tông, nhiều nạn nhân đã bị hất bay lên cao rồi mới rơi xuống đất.

Vụ tai nạn đã khiến anh N.Đ.H, em H.V.T và em L.T.T.M bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Mang Yang. Các phương tiện bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh làm rõ.

