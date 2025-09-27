CLIP: Xe gắn biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu, suýt gây tai nạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Xe gắn biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu suýt gây tai nạn

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đoan clip ghi lại khoảnh khắc xe con biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu suýt gây tai nạn cho người khác nhưng không dừng lại hỏi thăm mà bỏ đi

Chiều 27-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc 1 xe con gắn biển số xanh, sang đường thiếu quan sát, suýt gây tai nạn.

- Ảnh 1.

Xe gắn biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu, suýt gây tai nạn

Trao đổi với phóng viên, anh C.Q.L. xác nhận là người đăng tải đoạn clip nói trên lên mạng xã hội.

Theo anh C.Q.L, trưa cùng ngày, anh đi du lịch trên đường Hùng Vương, đoạn qua phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, 1 xe con đi ngược chiều ở làn bên kia rồi bất ngờ rẽ phải băng qua làn xe anh C.Q.L. đang lưu thông.

Chiếc xe mang biển xanh này qua đường bất ngờ khiến anh C.Q.L. phải thắng gấp, đồ đạc trong xe văng về phía trước. Khi dừng lại hẳn, xe của anh C.Q.L. chỉ cách xe gắn biển số xanh chưa đầy 1m, suýt xảy ra tai nạn. 

Điều khiến anh C.Q.L. bức xúc hơn là sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe gắn biển màu xanh đã không dừng lại hỏi thăm tình hình mà lái xe bỏ đi.

Do đó, anh C.Q.L đã gửi clip, thông tin cho cơ quan chức năng đề nghị xử lý và đăng tải vụ việc lên mạng xã hội.

"Tôi có thói quen là hay chạy làn giữa mới xử lý kịp tình huống này. Nếu tôi chạy làn ngoài cùng thì 2 bên không chết cũng bị thương" - anh C.Q.L. đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

CLIP: Xe gắn biển xanh chạy ngược chiều, sang đường ẩu, suýt gây tai nạn

Tin liên quan

Sang đường ẩu, bị xe tải tông trọng thương

Sang đường ẩu, bị xe tải tông trọng thương

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 8-11, trên Quốc 1 (đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu -Nghệ An) đã xảy ra tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.

Tránh người sang đường ẩu, xe ô tô lật nhào

(NLĐO) - Né hai thanh niên điều khiển xe máy băng qua đường, xe ô tô bảy chỗ đâm vào dải phân cách và lật nhào.

Sang đường ẩu, người chết kẻ vào tù

(NLĐO)- Sau khi tông một người đi bộ, xe ô tô tải tiếp tục leo lề húc vào quán cà phê đang có nhiều khách. Hậu quả làm 3 người chết và 9 người khác bị thương.

tỉnh Đắk Lắk sang đường ẩu suýt gây tai nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo