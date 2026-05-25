CLIP: Xe khách giường nằm bốc cháy trên đường cao tốc Bắc - Nam

Clip hiện trường vụ cháy xe khách. Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, sự việc xảy ra vào hơn 5 giờ sáng 25-5. Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 19B-015xx đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ bốc cháy.

Lúc này trên xe có khoảng 33 người.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, tài xế và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế vụ hỏa hoạn. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản, đồ dùng của hành khách.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện vận tải hành khách cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lái xe và phụ xe nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trong quá trình lưu thông.