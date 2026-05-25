CLIP: Xe khách giường nằm bốc cháy trên đường cao tốc Bắc - Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Xe khách giường nằm bốc cháy trên đường cao tốc Bắc - Nam

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Đang lưu thông trên đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua Hà Tĩnh), xe khách giường nằm chở khoảng 33 người bất ngờ bốc cháy.

Clip hiện trường vụ cháy xe khách. Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, sự việc xảy ra vào hơn 5 giờ sáng 25-5. Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 19B-015xx đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ bốc cháy.

Lúc này trên xe có khoảng 33 người. 

Ngay sau khi phát hiện sự cố, tài xế và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Khống chế kịp thời vụ cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Bắc-Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế vụ hỏa hoạn. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản, đồ dùng của hành khách.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện vận tải hành khách cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lái xe và phụ xe nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trong quá trình lưu thông.

Tin liên quan

Cháy xe khách giường nằm, 46 người thoát nạn trong gang tấc

Cháy xe khách giường nằm, 46 người thoát nạn trong gang tấc

Vàng bạc cùng tăng giá mạnh; Trộm 2 xe máy rồi tới công an khai báo sự việc; Tổng thống Donald Trump: Xung đột với Iran có thể kéo dài 4 tuần…

Cháy xe khách giường nằm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) – Khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, xe khách giường nằm mang biển số Phú Yên bất ngờ bốc cháy dữ dội

Cháy xe khách trong Bến xe Miền Đông

(NLĐO) - Một xe khách trong bãi đậu xe Bến xe Miền Đông bất ngờ bốc cháy khiến cả bến xe một phen náo loạn.

lực lượng chức năng vận tải hành khách công an tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo