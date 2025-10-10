CLIP: Xe khách lấn làn trên cầu ở đèo Khánh Lê, tài xế còn chửi bậy

Lực lượng cảnh sát giao thông (khu vực Khánh Vĩnh) tỉnh Khánh Hòa đã nhận tin báo, xác minh clip xe khách lấn làn ngay trên cầu Gộp Dài, đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C suýt gây tai nạn với xe đối diện.
Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 9-10, xe khách biển số 50F 029.05 đổ đèo hướng từ Đà Lạt xuống Nha Trang qua cầu Gộp Dài thì bị xe khách biển số 51H 084.99 lấn làn.
Hành vi lấn làn có vạch liền, trên cầu và liền ngay góc cua khuất. Dù vậy, tài xế xe 51H 084.99 trong clip sau đó còn chửi bậy.
Clip xe khách lấn làn trên đèo Khánh Lê gây nguy hiểm cho xe đối diện
