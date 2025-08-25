CLIP: Xe máy tông gãy rào chắn đường sắt khi tàu sắp qua ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Xe máy tông gãy rào chắn đường sắt khi tàu sắp qua ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO) - Khi 2 nhân viên gác chắn đang thực hiện quy trình đóng chắn để đón tàu thì 1 xe máy phóng tốc độ cao lao vào đường ngang khiến 2 người bị thương

Ngày 25-8, lực lượng chức năng tại Đồng Nai đã xử lý vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vào đêm qua (24-8), tại đường ngang Km1661+074 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn khi một xe máy tông thẳng vào dàn chắn ngang đường sắt.

Hiện trường vụ việc

May mắn, tàu SE12 đang tới gần đã được dừng khẩn cấp, không để lại hậu quả nghiêm trọng về người.

Theo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, thời điểm này, khi hai nhân viên gác chắn đang thực hiện quy trình đóng chắn để đón tiễn tàu SE12 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội, một xe máy biển số 60H6-046... bất ngờ phóng tốc độ cao lao vào đường ngang.

Mặc dù, nhân viên gác chắn đã ra tín hiệu khẩn cấp, người điều khiển không kịp xử lý, đâm trực diện vào dàn chắn số 2, khiến dàn chắn bật tung ra giữa đường sắt.

- Ảnh 1.

Vụ việc khiến 2 người bị thương

Nhân viên gác chắn nhanh chóng kích hoạt tín hiệu khẩn cấp báo dừng tàu, đồng thời cùng người dân giải tỏa chướng ngại, đưa người bị thương và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ đó, đoàn tàu SE12 tiếp tục hành trình qua đường ngang an toàn.

Vụ việc khiến dàn chắn số 2 hư hỏng nặng, xe máy biến dạng, hai người trên xe bị thương. Rất may cầu đường, toa tàu không bị ảnh hưởng.

Cách đây mấy ngày, một thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy với tốc độ cao tông gãy rào chắn đường tàu tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Người này cùng xe máy ngã giữa đường ray, rào chắn bị tông gãy cũng nằm vắt ngang đường trong khi đoàn tàu sắp đến.

Ngay lập tức, 2 nhân viên gác chắn đường ngang là Vũ Thị Diện và Trần Thị Thủy lao vào xử lý tình huống. Chị Thủy cầm đèn chạy ngược đường ray để báo hiệu tàu dừng lại, trong khi chị Diện đỡ nạn nhân dậy, hô hào người dân di dời vật cản ra khỏi đường tàu.

Khi nhận được báo hiệu nguy hiểm phía trước, đoàn tàu đã dừng lại 4 phút rồi tiếp tục hành trình an toàn.

Tin liên quan

Xe máy lao thẳng vào rào chắn tàu hỏa, một thanh niên chết tại chỗ

Ngày 6-8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe máy lao với tốc độ kinh hoàng tông thẳng vào rào chắn đường sắt ngay lúc có đoàn tàu đang đi qua.

Thừa nhận bất ngờ với công an của tài xế xe khách tông gãy rào chắn tàu hỏa

(NLĐO)- Khác với "trần tình" trước đó là do phanh không ăn, tài xế điều khiển xe khách tông gãy rào chắn đường ngang khi tàu hỏa đang lao tới ở Thanh Hóa thừa nhận với công an rằng do "cúi xuống nghe điện thoại" nên không kịp xử lý tình huống.

Quên kéo rào chắn, tàu lửa đụng ô tô, 1 người chết

Vào khoảng 0 giờ ngày 6-1, tại km 1630+250 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc -Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu lửa và xe ô tô tải, làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

tai nạn đường sắt tỉnh đồng nai tông rào chắn tốc độ cao tuyến đường sắt người điều khiển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo