Thời sự

CLIP: Xe tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn, tài xế bị phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Ngày 23-4, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên) về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Tài xế ô tô tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn. Nguồn: CACC

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20-4, tài xế Đ. điều khiển ô tô tải BKS 17H-048.xx lưu thông trên địa bàn xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Khi đi qua đường ngang giao với đường sắt có cảnh báo tự động tại Km276+351, khu gian Chợ Sy - Mỹ Lý, thuộc địa phận xã Đức Châu, tài xế Đ. đã điều khiển ô tô tải cố tình vượt qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo nguy hiểm đang hoạt động.

Hành vi trên của tài xế Đ.V.Đ. đã gây hư hỏng cần chắn đường sắt. Với vi phạm này, tài xế Đ. bị phạt 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hệ thống cần chắn.

CLIP: Xe tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, đâm hỏng gác chắn - Ảnh 1.

Cơ quan công an mời ông Đ. lên làm việc. Ảnh: CACC

Việc cố tình vi phạm không chỉ bị xử lý nghiêm theo quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

CLIP: Rùng mình cảnh gác chắn tàu hỏa tự động mở khi tàu lao đến

(NLĐO)- Sự việc gác chắn tàu hỏa tự động mở khi tàu lao đến được người dân quay lại, đăng tải trên mạng xã hội để cảnh báo.

CLIP: Hai nữ gác chắn ở Đà Nẵng bị hành hung khi làm nhiệm vụ

(NLĐO) – Một phụ nữ vượt đèn đỏ, áp sát đường ray khi tàu đang đến, còn hành hung 2 nhân viên gác chắn tàu sắt tại Đà Nẵng.

Bốn người bị kỷ luật do quên kéo gác chắn đường sắt

(NLĐO) - Do quên kéo rào chắn tại đường ngang, 3 nhân viên gác chắn cùng một cung trưởng ở TP Huế bị kỷ luật.

phạt hành chính giấy phép lái xe tham gia giao thông xử lý nghiêm cơ quan công an gác chắn tỉnh Hưng Yên Công an tỉnh Nghệ An
