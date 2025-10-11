CLIP: Xôn xao 4 con vật lạ trắng như tuyết trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Xôn xao 4 con vật lạ trắng như tuyết trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

DUY NHÂN

(NLĐO)- Người dân tình cờ quay được đoạn video trên đỉnh Ma Thiên Lãnh và khẳng định 4 con vật lạ này là loài khỉ trắng quý hiếm

Ngày 11-10, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh An Giang cho biết đã cử cán bộ chuyên môn xác minh, tìm hiểu về đoạn video người dân quay lại khoảnh khắc 4 con vật lạ màu trắng xuất hiện trên đỉnh Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.

Hình ảnh 4 con vật nghi là khỉ trắng dạo chơi trên đỉnh Ma Thiên Lãnh do một người dân ở Hòn Sơn quay lại

Trước đó, chiều 9-10, một người đàn ông ở Hòn Sơn ngồi trước nhà tình cờ phát hiện đàn vật 4 chân có màu lông trắng như tuyết đang dạo chơi trên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh nên lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm có này rồi đăng lên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Hình ảnh 4 con vật màu trắng gây xôn xao trên mạng xã hội (ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều bình luận tranh cãi sôi nổi. Nhiều người quả quyết 4 con vật là loài khỉ trắng quý, trong khi một số người thì cho rằng 4 con vật này là dê núi hoặc chó, vì cách di chuyển của chúng không hề giống khỉ… Tuy nhiên, người quay clip khẳng định đó là khỉ trắng và cho biết trước đây chúng đã từng xuất hiện vài lần trên núi.

Một cán bộ kiểm lâm cho biết theo quan sát, đoạn video được quay từ khoảng cách quá xa nên rất khó xác định được 4 con vật trên có đúng là khỉ trắng quý hiếm hay không. 

Do đó, lực lượng chuyên môn cần phải đặt bẫy ảnh để theo dõi, xác định chắc chắn để có phương án bảo vệ, gìn giữ và bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Ma Thiên Lãnh là điểm du lịch nổi tiếng ở Hòn Sơn với nhiều câu chuyện và dấu tích ly kỳ

Ma Thiên Lãnh là đỉnh núi cao nhất trong 7 đỉnh núi ở Hòn Sơn, cách mặt nước biển 450 m, là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật hoang dã. Nơi đây còn nổi tiếng với những câu chuyện mang hơi hướng thần thoại và lưu giữ nhiều dấu tích ly kỳ, đậm chất "kiếm hiệp".

Tin liên quan

Dấu ấn đồi Ma Thiên Lãnh

Dấu ấn đồi Ma Thiên Lãnh

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, quân và dân vùng Bảy Núi (An Giang) lập nhiều kỳ tích xuất sắc, không chỉ có đồi Tức Dụp, núi Cô Tô… mà ngay cả đồi Ma Thiên Lãnh (núi Dài lớn) cũng ghi dấu ấn lịch sử

Bác bỏ tin đồn nhảm: “Dấu chân thần” ở Ma Thiên Lãnh

Thời gian gần đây, có lời đồn đãi rằng ở Ma Thiên Lãnh có vị thần đi ngang, để lại một dấu chân trên tảng đá. Dấu chân này rất linh thiêng, nên nhiều người tìm đến cúng vái.

Chết mê với món gà nướng, xé phay trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

Gà rừng có sẵn trong vườn nhà, mình lấy thân cây chuối non xắt mỏng trộn với nước cốt chanh đường. Nước chấm phải là nước mắm do người dân ở Hòn Sơn làm thì món gà xé phay mới đậm đà.

An Giang động vật quý hiếm Ma Thiên Lãnh Hòn Sơn Khỉ trắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo