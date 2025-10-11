CLIP: Xôn xao 4 con vật lạ trắng như tuyết trên đỉnh Ma Thiên Lãnh

Ngày 11-10, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh An Giang cho biết đã cử cán bộ chuyên môn xác minh, tìm hiểu về đoạn video người dân quay lại khoảnh khắc 4 con vật lạ màu trắng xuất hiện trên đỉnh Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.

Hình ảnh 4 con vật nghi là khỉ trắng dạo chơi trên đỉnh Ma Thiên Lãnh do một người dân ở Hòn Sơn quay lại

Trước đó, chiều 9-10, một người đàn ông ở Hòn Sơn ngồi trước nhà tình cờ phát hiện đàn vật 4 chân có màu lông trắng như tuyết đang dạo chơi trên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh nên lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm có này rồi đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh 4 con vật màu trắng gây xôn xao trên mạng xã hội (ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều bình luận tranh cãi sôi nổi. Nhiều người quả quyết 4 con vật là loài khỉ trắng quý, trong khi một số người thì cho rằng 4 con vật này là dê núi hoặc chó, vì cách di chuyển của chúng không hề giống khỉ… Tuy nhiên, người quay clip khẳng định đó là khỉ trắng và cho biết trước đây chúng đã từng xuất hiện vài lần trên núi.

Một cán bộ kiểm lâm cho biết theo quan sát, đoạn video được quay từ khoảng cách quá xa nên rất khó xác định được 4 con vật trên có đúng là khỉ trắng quý hiếm hay không.

Do đó, lực lượng chuyên môn cần phải đặt bẫy ảnh để theo dõi, xác định chắc chắn để có phương án bảo vệ, gìn giữ và bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Ma Thiên Lãnh là điểm du lịch nổi tiếng ở Hòn Sơn với nhiều câu chuyện và dấu tích ly kỳ

Ma Thiên Lãnh là đỉnh núi cao nhất trong 7 đỉnh núi ở Hòn Sơn, cách mặt nước biển 450 m, là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật hoang dã. Nơi đây còn nổi tiếng với những câu chuyện mang hơi hướng thần thoại và lưu giữ nhiều dấu tích ly kỳ, đậm chất "kiếm hiệp".