Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok

Một hố sụt khổng lồ - dài 30 mét, rộng 30 mét và sâu hơn 15 mét (theo trang Khaosod) - bất ngờ xuất hiện trước Bệnh viện Vajira ở quận Sam Sen, thủ đô Bangkok - Thái Lan vào sáng 24-9.

Một số nguồn tin ghi hố này sâu đến 50 mét.

Dù không có ai bị thương trong sự cố, vụ sụt lún đã làm dấy lên những lo ngại trở lại về an toàn đối với các dự án hạ tầng đầy tham vọng của thành phố.

Thời điểm xảy ra cũng đặc biệt nhạy cảm, chỉ vài tháng sau trận động đất hôm 28-3 khiến tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đang xây dựng bị sập, làm ít nhất 92 người thiệt mạng.

Clip diễn biến vụ sụt lún. Nguồn: Khaosod

Hiện trường vụ sụt lún. Ảnh: Khaosod

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nhanh chóng xác định nguyên nhân gây ra vụ việc khiến 3 phương tiện hư hại này.

Theo ông, sự cố xuất phát từ việc đất tràn vào công trình xây dựng đường hầm tuyến tàu điện ngầm Purple Line chạy bên dưới khu vực này.

Dự án ngầm quy mô lớn này kéo dài từ khu vực Quốc hội qua Sam Sen, đi xuyên dưới sông Chao Phraya và tiếp tục về hướng Suksawat.

Thảm họa xảy ra đúng tại một trong những điểm phức tạp nhất trên toàn tuyến — vị trí nhà ga Bệnh viện Vajira trong tương lai.

Tại đây, các kỹ sư đang xây dựng một mạng lưới đường hầm và không gian ngầm chằng chịt. Bản thân nhà ga được thiết kế ở độ sâu 30 mét, kết nối bởi hệ thống đường hầm đan xen.

Ảnh: Khaosod

Ngay sau vụ sụp lún, giao lộ Bệnh viện Vajira đã bị phong tỏa, cùng với toàn bộ khu vực xung quanh. Lý do là mặt đường hư hỏng đe dọa hạ tầng lân cận và và những người đi ngang qua.

Giới chức đường sắt cũng hành động khẩn cấp để kiểm soát khủng hoảng.

Toàn bộ hoạt động thi công tuyến Purple Line tại khu vực bị ảnh hưởng đã tạm ngưng trong khi nhà chức trách điều tra vụ việc.

Hàng rào công trình được dựng lên bao quanh hiện trường, và chính quyền bắt đầu sơ tán cư dân tại các tòa nhà gần đó để phòng ngừa kịch bản xấu.

Sự cố cũng khiến Bệnh viện Vajira thông báo sẽ tạm ngừng toàn bộ dịch vụ khám ngoại trú trong ít nhất hai ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp hiện trường vụ sụt lún. Ảnh: Khaosod





Ảnh: Khaosod