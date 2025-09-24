Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok

Hoàng Phương

(NLĐO) - Vụ sụt lún làm gián đoạn giao thông, gây hư hại hạ tầng và buộc phải sơ tán cư dân trong khu vực lân cận.

Một hố sụt khổng lồ - dài 30 mét, rộng 30 mét và sâu hơn 15 mét (theo trang Khaosod) - bất ngờ xuất hiện trước Bệnh viện Vajira ở quận Sam Sen, thủ đô Bangkok - Thái Lan vào sáng 24-9.

Một số nguồn tin ghi hố này sâu đến 50 mét.

Dù không có ai bị thương trong sự cố, vụ sụt lún đã làm dấy lên những lo ngại trở lại về an toàn đối với các dự án hạ tầng đầy tham vọng của thành phố.

Thời điểm xảy ra cũng đặc biệt nhạy cảm, chỉ vài tháng sau trận động đất hôm 28-3 khiến tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đang xây dựng bị sập, làm ít nhất 92 người thiệt mạng.

Clip diễn biến vụ sụt lún. Nguồn: Khaosod

Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sụt lún. Ảnh: Khaosod

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nhanh chóng xác định nguyên nhân gây ra vụ việc khiến 3 phương tiện hư hại này.

Theo ông, sự cố xuất phát từ việc đất tràn vào công trình xây dựng đường hầm tuyến tàu điện ngầm Purple Line chạy bên dưới khu vực này.

Dự án ngầm quy mô lớn này kéo dài từ khu vực Quốc hội qua Sam Sen, đi xuyên dưới sông Chao Phraya và tiếp tục về hướng Suksawat.

Thảm họa xảy ra đúng tại một trong những điểm phức tạp nhất trên toàn tuyến — vị trí nhà ga Bệnh viện Vajira trong tương lai.

Tại đây, các kỹ sư đang xây dựng một mạng lưới đường hầm và không gian ngầm chằng chịt. Bản thân nhà ga được thiết kế ở độ sâu 30 mét, kết nối bởi hệ thống đường hầm đan xen.

Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok- Ảnh 2.

Ảnh: Khaosod

Ngay sau vụ sụp lún, giao lộ Bệnh viện Vajira đã bị phong tỏa, cùng với toàn bộ khu vực xung quanh. Lý do là mặt đường hư hỏng đe dọa hạ tầng lân cận và và những người đi ngang qua.

Giới chức đường sắt cũng hành động khẩn cấp để kiểm soát khủng hoảng.

Toàn bộ hoạt động thi công tuyến Purple Line tại khu vực bị ảnh hưởng đã tạm ngưng trong khi nhà chức trách điều tra vụ việc.

Hàng rào công trình được dựng lên bao quanh hiện trường, và chính quyền bắt đầu sơ tán cư dân tại các tòa nhà gần đó để phòng ngừa kịch bản xấu.

Sự cố cũng khiến Bệnh viện Vajira thông báo sẽ tạm ngừng toàn bộ dịch vụ khám ngoại trú trong ít nhất hai ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp hiện trường vụ sụt lún. Ảnh: Khaosod

Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok- Ảnh 3.


Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok- Ảnh 4.

Ảnh: Khaosod

Clip: Xuất hiện "Hố tử thần" khổng lồ ở Bangkok- Ảnh 5.

Ảnh: Khaosod

Tin liên quan

Cứu tài xế trong "hố tử thần" khủng, Nhật Bản yêu cầu 1,2 triệu người ngừng tắm giặt

Cứu tài xế trong "hố tử thần" khủng, Nhật Bản yêu cầu 1,2 triệu người ngừng tắm giặt

(NLĐO) - 1,2 triệu người Nhật Bản đã được yêu cầu ngưng giặt giũ, tắm rửa sau khi "hố tử thần" ở TP Yashio mở rộng tới 40 m.

Nhật Bản: Hố tử thần xuất hiện, nhà nghiêng, nước đổi màu

(NLĐO) – Một hố sụt lớn xuất hiện tại TP Hiroshima, Nhật Bản, vào ngày 26-9.

Phát hiện hố thiên thạch lớn nhất hệ Mặt Trời

(NLĐO) - Một vật thể lớn gấp 20 lần tiểu hành tinh từng khiến khủng long ở Trái Đất tuyệt chủng đã giáng xuống một thiên thể khác trong hệ Mặt Trời.

Bangkok hố tử thần Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo