Đồng tiền Thông minh

Có 1 tỉ đồng, nên đầu tư bất động sản thế nào?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Bất động sản hiện tại giá đã cao hơn nhiều so với 5 năm trước, vì vậy để đầu tư hiệu quả với số vốn 1 tỉ đồng, nhà đầu tư phải hết sức "cân não"

Với khoảng 1 tỉ đồng trong tay, nhiều người thường nghĩ đến bất động sản như kênh tích lũy tài sản, nhất là nhóm trung niên, người nghỉ hưu hoặc có nhu cầu mua ở kết hợp đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường nhà đất có nhiều biến động, bài toán lựa chọn phân khúc, vị trí và chiến lược đầu tư như thế nào trở nên quan trọng.

"Cân não" chọn mua bất động sản khi có 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa

Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa, mặt bằng giá bất động sản hiện tăng mạnh so với 5 năm trước, khiến cơ hội đầu tư với số vốn 1 tỉ đồng ngày càng thu hẹp.

Bên cạnh đó, thị trường đang đối mặt với áp lực tài chính khi lãi suất cho vay tăng từ khoảng 8% trước đây lên trên 10%/năm. Đồng thời, các ngân hàng có xu hướng siết chặt giải ngân, khiến việc tiếp cận vốn vay khó khăn hơn. 

Theo ông Quang, mặt bằng lãi suất cao có thể còn duy trì trong thời gian tới, buộc nhà đầu tư phải thận trọng hơn khi sử dụng đòn bẩy tài chính.

Đáng chú ý, dòng tiền bất động sản hiện không còn tập trung vào khu vực trung tâm TPHCM như trước, mà lan tỏa theo các dự án hạ tầng quy mô lớn, nhất là quanh các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4. Đây được xem là những khu vực có tiềm năng tăng giá trong trung và dài hạn.

- Ảnh 1.

Các tuyến đường mở ra, kết nối vùng ven gần hơn với TPHCM

Với 1 tỉ đồng, ông Quang khuyến nghị nhà đầu tư cần xác định rõ chiến lược. Nếu không sử dụng vốn vay, nên ưu tiên đất nền nhỏ lẻ tại khu vực vùng ven, nhất là quanh các trục hạ tầng như Vành đai 3. Tuy nhiên, với mức vốn này, nhà đầu tư khó tiếp cận các dự án chính quy mà chủ yếu là đất dân cư bên ngoài. Đây là khoản đầu tư mang tính dài hạn, với kỳ vọng từ 3-5 năm khi hạ tầng hoàn thiện và kết nối liên vùng được cải thiện.

Trong trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính, ông Quang khuyến nghị chỉ nên vay ở mức 30%-50% giá trị tài sản để hạn chế rủi ro lãi suất. Với ngân sách khoảng 1,5-2 tỉ đồng (bao gồm vốn vay), nhà đầu tư có thể cân nhắc căn hộ chung cư – phân khúc vẫn duy trì nhu cầu tốt và phù hợp xu hướng đô thị hóa. Ngoài ra, nhà phố liền kề tại các khu vực giáp ranh TPHCM củng nên xem xét, với điều kiện khoảng cách di chuyển thuận tiện.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên tài sản có khả năng khai thác ngay, như cho thuê hoặc sử dụng, nhằm tạo dòng tiền và bảo đảm thanh khoản. Đồng thời, cần bám sát quy hoạch hạ tầng, đặc biệt các trục động lực mới như Vành đai 3, tiếp theo là Vành đai 4” – ông Quang nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, trong bối cảnh hiện tại, việc sử dụng đòn bẩy cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư nếu vay vốn cần tính toán kỹ khả năng trả lãi dài hạn, nhất là khi lãi suất vẫn có xu hướng duy trì ở mức cao.

Chung cư, đất nền có dấu hiệu "nóng" sau Tết

Chung cư, đất nền có dấu hiệu "nóng" sau Tết

(NLĐO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi tích cực sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đất nền một số khu vực có dấu hiệu "thổi giá"

(NLĐO) - Xuất hiện nhiều hơn những nhà đầu tư đi "săn" đất, chủ động xây nhà tại các mảnh đất đầu tư chờ tăng giá để cho thuê, thu về dòng tiền hàng tháng

Giá đất nền tăng nhưng khó "lướt sóng"

Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại và nhiều nhóm nhà đầu tư đi săn đất nền

