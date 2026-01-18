HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Có 2 cung hoàng đạo cần thắt chặt ví tiền ngay trong tuần này

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư có vận trình tài chính hỗn loạn nhất. Cự Giải dễ rơi vào tình trạng chi tiêu theo cảm xúc.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 19-1 đến ngày 25-1.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương được xem là cung hoàng đạo có vận trình sự nghiệp rực rỡ nhất trong tuần từ ngày 19-1 đến ngày 25-1.

Những ý tưởng thực tế của cung hoàng đạo này giúp các kế hoạch nhanh chóng đi vào vận hành. Nhờ đó, cấp trên và đồng nghiệp đánh giá Bạch Dương là người đáng tin cậy và có thể hợp tác lâu dài.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Trong tuần này, công việc của Kim Ngưu xoay quanh từ khóa "giữ vững vị thế".

Có thể xuất hiện những tình huống đòi hỏi Kim Ngưu phải đứng ra bảo vệ quan điểm, thành quả hoặc nguồn lực mà mình đang nắm giữ. Những vấn đề liên quan đến phân chia lợi ích hoặc trách nhiệm trong nhóm có thể gây ra áp lực cho cung hoàng đạo này.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Vận trình sự nghiệp của Song Tử trong tuần này có xu hướng chậm lại, tập trung vào việc thu dọn và chỉnh sửa. Nếu cố gắng gượng ép hiệu suất, cung hoàng đạo này sẽ rất dễ mắc sai lầm không đáng có.

Có 2 cung hoàng đạo cần thắt chặt ví tiền ngay trong tuần này - Ảnh 1.

Tuần lễ từ ngày 19-1 đến ngày 25-1 là tuần lễ vàng của Bạch Dương và "cơn mưa tài lộc" cho Nhân Mã. Ảnh: Cosmopolitan

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Trong công việc, Cự Giải có thể cảm thấy không hài lòng với một số kết quả hiện tại.

Do ảnh hưởng của các cung bậc cảm xúc trong tuần, Cự Giải rất dễ tìm đến việc mua sắm như một cách để giải tỏa nỗi buồn hoặc lấp đầy khoảng trống nội tâm.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần này, Sư Tử cần học cách trân trọng những giá trị hiện hữu. Mặc dù không có những bước đột phá về mặt con số, nhưng sự ổn định trong cả công việc lẫn tiền bạc chính là nền tảng quan trọng nhất để Sư Tử bứt phá trong tương lai gần.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Công việc của Xử Nữ diễn ra với tốc độ rất nhanh, đòi hỏi cung hoàng đạo này phải có khả năng thích ứng cao. Trong khi đó, tiền bạc có xu hướng đến từ những quyết định nhanh gọn hoặc các khoản thu bất ngờ liên quan đến công việc.

Tuy nhiên, vì nhịp độ cuộc sống tăng nhanh, dễ phát sinh những khoản chi tiêu ngoài dự kiến.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Không có nhiều biến động lớn trong sự nghiệp của Thiên Bình. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này dễ rơi vào trạng thái phân vân khi phải đưa ra các quyết định quan trọng.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Về tài chính, Bọ Cạp sẽ đón nhận những tín hiệu khả quan nhờ vào sự quản lý thông minh và tầm nhìn dài hạn của mình. Do đó, đây là thời điểm tốt để rà soát lại các mục tiêu tài chính dài hạn.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Tử vi tuần mới cho thấy Nhân Mã là cung hoàng đạo có vận trình tiền bạc thịnh vượng nhất.

Không chỉ thế, sự nghiệp của Nhân Mã cũng chuyển biến theo hướng tích cực nhờ vào sự điềm tĩnh và thực tế.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết cần đặc biệt lưu ý vì vận trình công việc có phần vất vả và căng thẳng hơn bình thường.

Tại nơi làm việc, dễ xảy ra tình trạng tranh giành nguồn lực, trách nhiệm không rõ ràng hoặc xung đột về lập trường.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Vận trình sự nghiệp của Bảo Bình trong tuần này khá hanh thông. Cung hoàng đạo này bắt đầu lấy lại được sự tự tin và quyền kiểm soát trong các dự án của mình.

Có thể xuất hiện một vài tin tức liên quan đến việc gia tăng thu nhập hoặc các dự án hợp tác mới.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Về phương diện tài chính, Song Ngư được cảnh báo là cung hoàng đạo cần lưu ý nhất trong tuần này do gặp nhiều thử thách.

Nói đến sự nghiệp, Song Ngư phải thực tế hóa mọi dự định thay vì chỉ dừng lại ở những ý tưởng mơ hồ.


