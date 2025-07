"Có anh, nơi ấy bình yên" kể chuyện công an huyện về xã

Sau những thành công liên tiếp ở các bộ phim chính luận, mang đậm dấu ấn ngành nghề như "Đấu trí", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Không thời gian"…, đạo diễn, NSƯT Danh Dũng tiếp tục thử thách bản thân với bộ phim mới: "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng VTV1.

Diễn viên Tuấn Tú chia sẻ trong buổi ra mắt phim chiều 15-7

Bộ phim xoay quanh hành trình của Huy - một công an huyện được tăng cường về làm trưởng công an xã Tiên Phong giữa lúc nơi đây liên tiếp xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự. Anh gặp không ít vật cản khi tiến hành điều tra, nhưng khó khăn lớn nhất là khi Huy nhận ra có cả một đường dây thao túng từ "nhóm lợi ích" địa phương mà người đứng đầu lại chính là Bằng, người anh rể mà Huy luôn yêu quý, nể trọng.

Huy phải làm thế nào khi chính người thân trong gia đình lại lợi dụng mình làm lợi cho cá nhân và "nhóm lợi ích" kia? Im lặng để giữ yên gia đình cho Vân - chị mình, hay đấu tranh để giành lại sự bình yên thật sự cho người dân xã Tiên Phong? Giữa ranh giới mong manh giữa lý và tình, Huy phải đưa ra quyết định. Có thể lựa chọn của Huy không khó để đoán nhưng hành trình Huy đấu tranh với chính mình để đưa ra quyết định mới là điểm nhấn của phim.

Các nghệ sĩ trong buổi ra mắt phim

"Có anh, nơi ấy bình yên" mang đậm dấu ấn thời sự, phản ánh sống động một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước: đưa công an chính quy về xã. Bộ phim là một góc nhìn cận cảnh, đầy chân thực về cuộc sống và công việc của những người chiến sĩ "bám cơ sở", nơi họ không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn phải đặt mình trong những mối quan hệ làng xóm phức tạp, những áp lực vô hình giữa lý và tình.

Sức hấp dẫn của bộ phim còn nằm ở một kịch bản nhiều lớp lang phức tạp. Song hành cùng tuyến điều tra đầy kịch tính, tác giả rất khéo léo đan cài những câu chuyện đời thường, gần gũi.

Những chiến sĩ công an xã không chỉ là một người thực thi pháp luật đơn thuần, mà đôi khi còn là một bác sĩ tâm lý để giải đáp mọi thắc mắc để giúp người vi phạm hiểu được đúng, sai, khắc phục hậu quả mình đã gây ra một cách thấu tình, đạt lý.

Bằng cách kể chuyện lôi cuốn, vừa cảm động, sâu sắc nhưng lại xen chút hài hước nhẹ nhàng, đạo diễn NSƯT Danh Dũng đã thành công trong việc "mềm hóa" một đề tài chính luận, biến những vấn đề vĩ mô thành câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc, giúp người xem thấu hiểu sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an xã nói riêng và người chiến sĩ công an nhân dân nói chung.



NSƯT Danh Dũng đã thành công trong việc "mềm hóa" một đề tài chính luận, biến những vấn đề vĩ mô thành câu chuyện gần gũi

Một điểm đáng được chờ đợi nữa của "Có anh, nơi ấy bình yên" là đạo diễn Danh Dũng đã quy tụ được một dàn diễn viên tên tuổi và đầy thực lực.

Sau thành công vang dội với các vai diễn trong "Đấu trí" và "Độc đạo", Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vị thế "ông trùm phản diện" với vai Bằng, một kẻ mưu mô, vũ phu ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của một doanh nhân thành đạt, một người anh rể hào sảng. Tuấn Tú sẽ có sự lột xác trong vai diễn Huy, người chiến sĩ công an. Anh thừa nhận chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên anh đóng vai công an, lại là một vai diễn đa chiều, phức tạp.

Ở những vai diễn khác, không kể nhân vật chính hay thứ, vai dài hay ngắn, khán giả sẽ không khỏi bất ngờ khi thấy sự tham gia của những gương mặt đầy sức hút, gồm cả những nghệ sĩ kỳ cựu như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Bá Anh, NSND Bùi Bài Bình, NS Vân Dung, Thu Quỳnh, NSƯT Quý Đôn, NSƯT Thái Sơn, Hoàng Công, Thanh Tú… đến những diễn viên trẻ như Lê Bống, Anh Tuấn, Gia Huy…

"Có anh nơi ấy bình yên" lên sóng lúc 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ 29-7