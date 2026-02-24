Có cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 23-2 đã tới thăm, làm việc và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ nguồn để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước, đưa các ngành toán học, vật lý, hóa học, sinh học đạt trình độ tiên tiến khu vực và thế giới vào năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao bằng chứng nhận Huân chương Lao động hạng nhất tặng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Viện cần chủ động "mở cửa" phòng thí nghiệm, đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn kinh tế tư nhân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, có cơ chế để nhà khoa học dám dấn thân vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các sáng chế trở thành những sản phẩm thực tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu viện phải đóng vai trò là "bộ não" tham mưu chiến lược về khoa học - công nghệ cho Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, kinh tế biển, an ninh nguồn nước và không gian vũ trụ.