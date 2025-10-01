"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa

Minh Khuê

(NLĐO) – Minh tinh Hàn Quốc Kim Ok-bin, từng đóng nhiều phim trong đó có "Cô dâu Hà Nội", thông báo cưới vào tháng 11.

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin kết hôn cùng một người ngoài ngành giải trí

Ngày 1-10, Ghost Studio – Công ty quản lý của Kim Ok-bin, thông báo: "Kim Ok-bin sẽ kết hôn cùng người bạn đời yêu dấu vào ngày 16-11".

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa- Ảnh 1.

Vẻ đẹp cô dâu Kim Ok-bin

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa- Ảnh 2.

Minh tinh lên xe hoa ngày 16-11

Ghost Studio cho biết thêm chú rể tương lai không phải người nổi tiếng nên lễ cưới sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người quen thân thiết.

"Nhân dịp cô ấy sắp bước vào chương mới của cuộc đời, chúng tôi mong muốn nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất cho tương lai của Kim Ok-bin. Cô ấy sẽ tiếp tục thể hiện tốt nhất vai trò diễn viên của mình" – thông báo có đoạn khẳng định.

Công ty quản lý cũng công bố ảnh album cưới của Kim Ok-bin. Trong ảnh, minh tinh gây ấn tượng với đầm trắng tinh khôi.

Kim Ok-bin nỗ lực để hóa thân thành Lý Thị Vũ trong "Cô dâu Hà Nội"

Kim Ok-bin được biết đến với bộ phim "Voice" (Whispering Corridors 4). Phim mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Giải Rồng Xanh. Năm 2006, cô trở thành ngôi sao mới nổi với vai chính trong các phim truyền hình: "Hello, God!", "Over the Rainbow".

Năm 2009, cô đột phá với vai diễn trong phim "Thirst" của Park Chan-wook, chiến thắng ah5ng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Sitges ở Tây Ban Nha và bước lên thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes.

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa- Ảnh 4.

Kim Ok-bin trong phim "Cô dâu Hà Nội"

Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình: "Sword and Flower", "Yeon Woo's Street", "Arthdal Chronicles", "Love to Hate You"… cũng như các phim điện ảnh: "The Front Line", "Minority Opinion", "The Villainess", "A Confession"…

Phim "Cô dâu Hà Nội" do đài SBS (Hàn Quốc) sản xuất vào năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. Kim Ok-bin thủ vai Lý Thị Vũ - sinh viên khoa tiếng Hàn tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô vướng mối tình tay ba với hai anh em ruột người Hàn Quốc. Trải qua nhiều trắc trở, Lý Thị Vũ mới tìm được tình yêu đích thực.

Cô học tiếng Việt nhiều tháng và tập nói tiếng Hàn lơ lớ như người nước ngoài, được đánh giá cao nỗ lực của diễn viên trẻ.

Tin liên quan

Kim Ok Bin-“Beyonce” của Hàn Quốc

Kim Ok Bin-“Beyonce” của Hàn Quốc

Trong phim Cám ơn Thượng Đế (vừa kết thúc trên HTV7 lúc 12giờ) và Sắc cầu vồng (đang phát sóng trên HTV9 lúc 22 giờ 30), khán giả được thưởng thức khả năng hóa thân đa dạng của nữ diễn viên trẻ Kim Ok Bin khi cô vào vai Eun Hye-một nữ tặc hoàn lương và vai Hee Soo-một ca sĩ nổi tiếng

kết hôn người ngoài ngành "Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin trang mới cuộc đời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo