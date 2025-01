Có đến 421 trang web giả mạo mà hacker đang dùng để dẫn dụ nạn nhân

(NLĐO)- Sau 2 năm ra mắt, Dự án Chống Lừa Đảo do Hiếu PC sáng lập đã vinh dự nhận được giải thưởng quốc gia "Make in Việt Nam" do Bộ Thông Tin Truyền Thông bình chọn ở hạng mục "Top 10 sản phẩm xuất sắc dành cho xã hội số"