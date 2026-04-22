Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của SACOMBANK

Ngày 22-4, lần đầu tiên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 ở Phú Thọ.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó có việc đổi tên Ngân hàng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank). Tên viết tắt của ngân hàng cũng được định dạng lại từ Sacombank thành SACOMBANK.

Đại hội cũng thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đáp ứng quy mô hoạt động mới và tầm nhìn chung, dài hạn.

Ngoài ra, các cổ đông ngân hàng này cũng thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng giám đốc SACOMBANK làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Cuối cùng, cổ đông SACOMBANK nhất trí với kế hoạch kinh doanh năm 2026 do HĐQT đưa ra, với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, lấy chất lượng tài sản làm trọng tâm.

Theo kế hoạch, tổng tài sản đến hết năm 2026 dự kiến đạt hơn 1 triệu tỉ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỉ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỉ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt). Riêng chỉ lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 8.100 tỉ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%.



