Cổ động viên Paris tràn ngập New York, Chelsea mơ lật đổ PSG ở chung kết

Cảnh hàng nghìn fans PSG trong sắc áo xanh-đỏ hô vang khẩu hiệu "We are champions" (Chúng ta là nhà vô địch) trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng phía cầu thang đỏ nổi tiếng của New York đang hâm nóng bầu không khí trước thềm trận chung kết Club World Cup với Chelsea..

Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ ngày 14-7, giờ Việt Nam.

Họ đến đây bằng gói du lịch trị giá 500 euro do đội bóng tặng, tuy chỉ bù đắp một phần chi phí, nhưng dẫu sao cũng là tấm lòng của PSG dành cho các cổ động viên ruột.



Cổ động viên "Les Parisiens" tràn ngập New York trước trận chung kết - Nguồn X PSG

Trận chung kết Club World Cup đang đến gần, mở màn cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng từng đoạt cúp châu Âu ở mùa giải vừa qua: Chelsea lên ngôi ở Conference League còn Paris Saint-Germain danh giá hơn với danh hiệu vô địch Champions League.

Cuộc đối đầu giữa hai trong số những đội bóng trẻ nhất giải đấu chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều thú vị, đặc biệt là khi PSG được đánh giá cao hơn.

Liệu Chelsea có thể giành chiến thắng bất ngờ và trở thành nhà vô địch thế giới? Hay cỗ máy pressing của Luis Enrique sẽ lại nghiền nát một gã khổng lồ châu Âu khác?

HLV Enzo Maresca cùng các cầu thủ hân hoan với tấm vé tranh chung kết

Chelsea của Enzo Maresca có lý lẽ riêng để chứng minh trước trận chung kết này, dù phần lớn các nhà chuyên môn, báo chí lẫn người hâm mộ trung lập đều nghiêng về phía PSG.

Hậu vệ Levi Colwill phát biểu: "Chúng tôi không phải Inter Milan hay Real Madrid để PSG khuynh đảo". Đội trưởng Reece James tự tin bày tỏ chính kiến "Chúng tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ khi đã đánh giá thấp Chelsea".

Về phía PSG, đội trưởng Brazil Marquinhos mô tả trận chung kết là "cơ hội vàng để lan tỏa cảm xúc" khi cho rằng người hâm mộ, kể cả các fans trung lập, đều cho rằng PSG sẽ thắng.

Marquinhos: "Trận chung kết là cơ hội vàng cho thành công của PSG"

PSG là đội bóng chơi tốt nhất giải đấu cho đến nay, chỉ để thủng lưới một bàn ở trận thua 1-0 trước Botafogo ở vòng bảng. Chelsea tuy để thủng lưới 5 bàn nhưng cũng chỉ thua duy nhất một trận trước Flamengo ở vòng bảng.

Đội bóng thành London đã ghi được 14 bàn thắng cho đến nay, trong khi PSG ghi được 16 bàn. Pedro Neto và Fabián Ruiz là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng của họ với 3 bàn thắng mỗi người.

Sơ đồ nào cho Chelsea?

Moisés Caicedo dự kiến sẽ sẵn sàng ra sân ngay từ đầu sau khi anh gặp chấn thương trong trận bán kết gặp Fluminense của Chelsea. Liam Delap và Levi Colwill sẽ trở lại sau khi vắng mặt vì thẻ phạt ở bán kết.

Trong khi đó, PSG không ai chấn thương nhưng Lucas Hernández và Willian Pacho vẫn bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở trận tứ kết với Bayern.

Moises Caicedo trở lại là tín hiệu tích cực cho Chelsea

Việc mất Pacho và Hernández hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của PSG, bởi những người thay thế họ là Lucas Beraldo và Nuno Mendes đều đã chơi xuất sắc trước Real Madrid.

Chelsea chắc chắn sẽ tìm cách khai thác khoảng không gian hai biên bởi cả Mendes và Hakimi đều là những hậu vệ cánh thiên về tấn công, có thể tạo khoảng trống ở phía sau khi dâng cao.

Những cầu thủ chủ chốt sẽ kịp trở lại đội hình xuất phát của Chelsea

HLV Enzo Maresca đang có hầu hết những nhân sự mà ông yêu thích nên Chelsea sẽ không có nhiều thay đổi so với đội hình đã đánh bại Fluminense ở bán kết. So với đội hình xuất phát ở bán kết, Reece James sẽ thay thế Malo Gusto và Levi Colwill sẽ lấy lại vị trí xuất phát từ Tosin.

Liam Delap trở lại sau án treo giò để đá chính thay João Pedro và cầu thủ người Brazil sẽ là quân bài dự bị cho nửa sau trận đấu. Delap mang đến sự chắc chắn cần thiết cho hàng công, bởi cặp trung vệ của PSG khá yếu.

Liam Delap (9) sẽ trở lại, sát cánh cùng Pedro Neto

Pedro Neto sẽ là nhân tố then chốt trong trận đấu này khi ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea tại Club World Cup và sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc.

Neto có thể sẽ chơi ở cánh phải để tận dụng tốc độ, khai thác khoảng trống mà Mendes để lại, đồng thời hỗ trợ phòng ngự bên cánh phải của Chelsea, bởi PSG được dự đoán sẽ có những pha di chuyển đáng kể ở hai cánh.

Nkunku (18) và Enzo Fernandez (8) sẽ hỗ trợ cho Cole Palmer

Một cầu thủ chủ chốt khác của Chelsea sẽ là Cole Palmer, người nhiều khả năng sẽ đá chính bên cánh trái và sẽ trám vào khoảng trống nếu MarcCucurella dâng cao tấn công.

Với việc PSG triển khai hai hậu vệ biên tấn công, "The Blues" nhiều khả năng sẽ khai thác thành công khoảng trống này trong các pha phản công.

Đội hình dự kiến

Luis Enrique nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình tương tự như đội hình đã đánh bại Real Madrid, với mục tiêu tương tự trước Chelsea. Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của PSG sẽ là: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

PSG nhiều khả năng sẽ pressing tầm cao ngay từ phút đầu tiên và gây áp lực lên thủ môn Robert Sánchez. Hàng tiền vệ với bộ ba tấn công đơn giản; tạo ra các tam giác tấn công với các tiền đạo và hậu vệ cánh vừa triển khai tấn công vừa phá vỡ hàng phòng ngự của Chelsea.

Ousmane Dembélé được kỳ vọng sẽ lại tỏa sáng trong trận chung kết

Sẽ là bất khả thi khi nói về "Les Parisiens" mà không nhắc đến Ousmane Dembélé. Được coi là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2024-2025, Dembélé đã có 35 bàn thắng và 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Anh sẽ là nhân tố then chốt trong sơ đồ chiến thuật của PSG, có thể đá chính ở vị trí trung tâm nhưng sẽ được luân chuyển với hai cầu thủ chạy cánh ở hai bên.

Achraf Hakimi là một cầu thủ chủ chốt khác trong đội hình PSG. Hậu vệ người Morocco đã có hai pha kiến tạo và hai bàn thắng tại giải đấu cho đến nay và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của họ mùa này.

Anh có thể chơi cao và rộng, lùi sâu, hoặc thậm chí là một hậu vệ cánh phòng ngự. Sự đa năng của cầu thủ 26 tuổi này rất quan trọng trong việc ngăn chặn Marc Cucurella, người có khả năng đảm bảo các vị trí tấn công tuyệt vời.